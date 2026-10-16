Antonio Banderas y Nicolas Cage protagonizarán la quinta temporada de 'True Detective'

Banderas, conocido por grandes éxitos de la taquilla internacional como 'The Mask of Zorro' ('La máscara del Zorro') interpretará a un personaje llamado Rai García, del que por el momento se desconocen detalles acerca de su rol, mientras que Cage ('Lord of War') dará vida a Henry Logan. ( EFE )

El español Antonio Banderas se unirá a la estrella estadoundiense Nicolas Cage en la quinta temporada de la serie 'True Detective', cuya producción comenzará en 2027, informó este viernes la cadena HBO.

La plataforma de contenidos en línea compartió en sus redes sociales detalles de la próxima temporada de una de las series más populares del catálogo de HBO, que se desarrollará en esta próxima entrega e Jamaica Bay, Nueva York.

Banderas, conocido por grandes éxitos de la taquilla internacional como 'The Mask of Zorro' ('La máscara del Zorro') interpretará a un personaje llamado Rai García, del que por el momento se desconocen detalles acerca de su rol, mientras que Cage ('Lord of War') dará vida a Henry Logan.

La producción estará bajo la dirección de la 'showrunner' Issa López, quien supervisó la cuarta temporada.

Ganadora de cinco premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión internacional, la serie antológica de HBO narra investigaciones policiales que desentierran los secretos personales y profesionales de los implicados, tanto dentro como fuera del sistema legal.

Repaso por los personajes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/nicolas-cage-protagoniza-la-serie-spider-noir-41bb205e.jpg Cagedará vida a Henry Logan. (EFE)

La actriz oscarizada Jodie Foster ('The Silence of the Lambs') protagonizó la pasada temporada interpretando a Liz Danvers, jefa de policía en la ciudad ficticia de Ennis, Alaska.

Mientras la tercera temporada se ambientó en los Ozarks y estuvo protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff; la segunda se basó en el estado de California con Vince Vaughn, Colin Farrell y Rachel McAdams liderando el reparto.

La primera temporada, por su parte, estrenada en 2014, estaba ambientada en el estado de Luisiana, en el sur de EE.UU. con Matthew McConaughey y Woody Harrelson al frente de la producción.