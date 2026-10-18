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"La bola negra" se convierte en la película española más taquillera del año

La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha recaudado más de 28,6 millones de euros, superando a Torrente

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    La bola negra se convierte en la película española más taquillera del año
    Los directores de 'La bola negra' Javier Calvo y Javier Ambrossi. (EFE/EPA/NEIL HALL/ARCHIVO )

    "La bola negra", dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se convirtió en la película española más taquillera de 2026, tras superar los 28,6 millones de euros de recaudación y desplazar a "Torrente", que había alcanzado los 28 millones.

    Según la cuenta especializada Box Office España, que analiza los resultados de taquilla de la industria cinematográfica nacional e internacional, la producción se encamina a superar los 30 millones de euros, una cifra que la situaría entre las películas españolas de mayor recaudación.

    Las proyecciones apuntan a que la cinta cerrará su cuarto fin de semana rozando los 30 millones de euros y podría alcanzar esa cantidad este lunes.

    Nuevas metas en taquilla

    De conseguirlo, se convertiría en la tercera película española en llegar a esa cifra, de acuerdo con los datos difundidos por Box Office España.

    El analista cinematográfico Paul Brunet, colaborador de Box Office España, confirmó que "La bola negra" ya había superado oficialmente los 28,6 millones de euros, por encima de los 28 millones registrados por "Torrente".

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    El especialista considera que la película podría cerrar su cuarto fin de semana con una recaudación cercana a los 30 millones de euros, antes de beneficiarse de la Fiesta del Cine, iniciativa que promueve la asistencia a las salas mediante entradas a precios reducidos.

    El siguiente objetivo de la producción será superar los 35 millones de euros que recaudó "Ocho apellidos catalanes".

    • También podría acercarse a los resultados obtenidos en España por producciones internacionales como "La Odisea", de Christopher Nolan, que alcanzó los 38,2 millones de euros, y "Spider-Man: Un nuevo día", con 40 millones, ambas estrenadas en julio.
    • El desempeño comercial de "La bola negra" consolida su posición como el mayor éxito del cine español en lo que va de año, mientras continúa su recorrido por las salas.
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