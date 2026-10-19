El actor Diego Boneta y el reto de dar vida a Fidel Castro

El actor mexicano Diego Boneta posando durante una entrevista con EFE, en Morelia (México). ( EFE )

El actor mexicano Diego Boneta, que se considera un "nerd" de la historia, define como un "reto titánico" interpretar a Fidel Castro en Killing Castro (2026), y aunque es consciente de la controversia que puede generar el proyecto, defiende la importancia de abordar desde el cine una figura histórica tan compleja.

"Sería muy ingenuo de mi parte el no tener en mente que el hacer una película de Fidel efectivamente va a tener mucha conversación política", reconoce el actor en entrevista con EFE durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde la película se ha proyectado por primera vez en todo el mundo.

El intérprete de 35 años se desliga de la figura de Castro asegurando que tanto por su nacionalidad como por su ideología no se vincula al que fuera gobernante de Cuba durante casi 50 años (1959-2008).

"Soy muy consciente de que no soy cubano, soy mexicano. Realmente no tengo absolutamente nada en común con Fidel y fue por eso que me tomé tan seriamente la preparación", asevera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/1d52eedee29a6fc1e4656bf87f26348c17e1705bw-df60ba9c.jpg El actor Diego Boneta. (EFE)

Para el actor de la serie Luis Miguel , era muy importante que Killing Castro no fuese un filme biográfico de Castro, sino que estuviera basada en un momento histórico concreto: su visita a la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York el 26 de septiembre de 1960.

"(El filme) no es la historia de Fidel. Es la historia de estos cinco días que pasaron en septiembre del año 60 y los jugadores loquísimos que fueron parte de ella, desde Eisenhower, Malcolm X o la mafia italiana", puntualiza.

En aquella visita, Castro pronunció el que está considerado como el discurso más largo de la historia de la ONU (4 horas y media) y se reunió con líderes como Malcom X en el barrio de Harlem o el expresidente ruso Nikita Jrushchov en pleno comienzo de la Guerra Fría y de la lucha por la segregación racial.

Aunque es consciente del "tabú" de su figura y el escepticismo que puede generar para muchos ver una película sobre Castro, Boneta anima al público a que la vea, pues dice que la cinta es realmente "un thriller político basado en hechos reales llevados a una ficción".

Para interpretar a Castro, Boneta consultó a numerosos historiadores y trabajó con hasta tres diferentes entrenadores de acentos para sonar como el revolucionario, un trabajo sobre un "Fidel concreto" para el que se consideraba listo.

"No es Fidel de los ochenta, no es Fidel de los 2000, es ese Fidel (el de los sesenta) y a lo largo del tiempo vamos cambiando. Yo, Diego no soy tampoco el mismo Diego que cuando empecé mi carrera hace 25 años", desarrolla.

Impacto de Castro

En México, las ideas de la Revolución cubana aún tienen una fuerte presencia, y el propio Boneta recuerda que fue precisamente desde este país donde Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto 'Che' Guevara y otros 79 expedicionarios zarparon el 25 de noviembre de 1956 a bordo del yate Granma para iniciar la Revolución cubana

"Es una figura sumamente controversial que ha dejado marcas muy profundas, tanto en Cuba como en el mundo", señala.

Cuestionado por la influencia que puede tener todavía Castro en la actualidad y las luchas de aquellos años 50 y 60 reflejadas en la cinta, Boneta confía en que ayude a recordar aquella lucha por la que actualmente migrantes y latinoamericanos continúan sufriendo en países como Estados Unidos.

"Eso es lo potente de la película. Habrá gente que diga: ´Esto sigue igual y nada ha cambiado´. Pero, es ver hacia atrás para entender mejor el presente, creo que ese es el poder del cine", sentencia.

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