Glenn Close aprendió español para actuar en "La bola negra"

Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi posan junto a la actriz Glenn Close y el cineasta salvadoreño Julio Torres durante la alfombra roja de "La bola negra" en Nueva York. ( EFE/ÁNGEL COLMENARES )

Glenn Close ya era fan de los Javis antes de que La bola negra los hiciera internacionales. La nominada al Óscar les escribió de madrugada para elogiar la serie La Mesías y, años después, aceptó rodar su papel en español sin hablar una palabra del idioma, contaron los directores este lunes.

"Estábamos durmiendo y nos llegó un correo a las tres de la madrugada de 'GC'. Era un correo vacío con un PDF adjunto, y alguien escribía sobre cuánto le gustaba nuestra serie anterior, La Mesías, y era Glenn Close. Nos emocionamos y nos sorprendimos mucho. Fue un honor leer esa carta tan bonita", contó Javier Ambrossi desde las oficinas de Netflix en Los Ángeles.

Los directores, que se encuentran de gira promocional con su primer largometraje en EE.UU., explicaron que gracias a ese correo se volvieron amigos, y fue en el proceso de escritura de La bola negra que pensaron en Close para dar vida a una historiadora especializada en Federico García Lorca.

"Los dioses del cine estuvieron de nuestro lado", aseguró Ambrossi cuando explicó que la intérprete de Fatal Attraction aceptó formar parte de la película tras leer el guion pese a que no hablaba "ni una palabra en español".

"'¿Y estás dispuesta a aprender?','Sí, porque soy Glenn Close. Aprenderé lo que haga falta para que esto sea especial", recordó el director.

"Es una actriz tan increíble que te hace creer que es una historiadora que sabe mejor español que los españoles", añadió Javier Calvo.

Los directores explicaron que Close aprendió español en el set de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, en donde la actriz interpreta a la extravagante Drusilla Sickle.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/08/tendencias-moda-85b20acf.jpg La actriz estadounidense Glenn Close interpreta a una historiadora especializada en Federico García Lorca en la película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. (EFE)

Estreno y taquilla

"Imagínenla vestida de Hunger Games, aprendiendo español mientras esperaba para rodar", dijo Calvo.

'La bola negra' se estrenó el 16 de octubre en salas estadounidenses después de su estreno en España a finales de septiembre y de haber atravesado triunfales algunos de los festivales de cine más importantes del mundo como Cannes o Toronto.

El filme, que sigue las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, con historias entrelazadas y marcadas por la figura de Federico García Lorca, se convirtió en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine EE.UU. para una película en idioma diferente al inglés de Netflix.

La cinta recaudó 277,500 dólares este fin de semana, tras proyectarse en solamente cuatro salas en Los Ángeles y Nueva York, lo que representó un promedio excepcional de 69,375 dólares por sala, la segunda cifra más alta registrada para una película extranjera de la plataforma.

Netflix adquirió los derechos de distribución del filme para Estados Unidos durante el Festival de Cannes, por una suma que rondó los cinco millones de dólares, mientras que en España los derechos los controla Movistar Plus.

Reconocimientos y premios

Recientemente, la película se convirtió en la más taquillera del año para España y también en la cuarta película española más taquillera de la historia en salas españolas.

Como parte de su gira estadounidense, los directores y parte de su elenco: Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernadeu, Carlos González y Milo Quifes, también asistieron a la Gala del Museo de la Academia de Hollywood que se celebró este fin de semana.

Tanto 'La bola negra', como la actuación de De la Fuente, ha sido celebrada y ya resuenan como una de las favoritas para las categorías más importantes de los próximos premios Óscar.