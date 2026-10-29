Valeria Sarmiento recibe la Espiga de Honor en la Seminci por su trayectoria en el cine

La realizadora chilena Valeria Sarmiento recoge una Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). ( EFE/NACHO GALLEGO )

La cineasta chilena Valeria Sarmiento recibió este miércoles una de las Espigas de Honor de la 71.ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) , en reconocimiento a sus cinco décadas de trayectoria detrás de las cámaras.

Los organizadores del festival, donde Sarmiento estrena su última película, Detrás de la lluvia, destacaron que la directora se ha convertido en una "figura imprescindible del cine latinoamericano".

Además de su trabajo como directora, Sarmiento ha desarrollado una extensa carrera como montadora, participando en decenas de películas.

Durante décadas mantuvo una estrecha colaboración creativa con el cineasta Raúl Ruiz, su esposo y uno de los grandes autores del cine mundial, con quien trabajó en más de 80 producciones.

Tras la muerte de Ruiz, la realizadora ha desempeñado un papel fundamental en la recuperación de su legado cinematográfico.

Actualmente trabaja junto a la productora Poetastros en el rescate, repatriación, restauración, posproducción y finalización de "La colonia penal", una película de Ruiz.

Una trayectoria de reconocimiento internacional

La carrera de Sarmiento comenzó en 1972 con el documental " Un sueño de colores ", estrenado un año antes de su exilio a Francia tras el golpe de Estado que dio paso a la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.

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Fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Valparaíso y en 2022 recibió la Medalla de Honor del Senado francés.

Biografía

Estudió filosofía y cine en la Universidad de Chile en Valparaíso. Entró a cine en 1968, el año que se abrió esa carrera en la ciudad porteña. "Era inimaginable que una mujer pensara en hacer cine (...). Los técnicos, generalmente hombres, pensaban que las mujeres no eran capaces de manejar siquiera una cámara", ha contado después la cineasta.

En 1969 conoció a Raúl Ruiz que después se convertiría en su marido y colega. Su primer documental se llamó "Un sueño en colores (1972)" y ahí contó la historia de las mujeres que trabajaban en los cabarés más conocidos de la época, el Mon Bijou y el Tap Room.

En plena UP recibió críticas porque las realizaciones audiovisuales en general trataban temas más vinculados a la lucha de clase.

Trabajó luego junto a Raúl Ruiz en Los minuteros y Poesía popular, la teoría y la práctica, y Nueva Canción chilena, un proyecto de tres documentales encargados por Quimantú y TVN. En 1973 Sarmiento y Ruiz tuvieron que dejar el país tras el Golpe Militar y se instalaron en París.

Durante su carrera la directora ha continuado ahondando en temas de género y política. En 1975 realizó La dueña de casa, documental que mostraba cómo algunas mujeres estaban completamente aisladas del mundo exterior en la época de la Unidad Popular.

Luego vino La femme au foyer (1976) y Le mal du pays (1979). En 1982 estrenó El hombre cuando es hombre, película que criticaba la violencia en la viven muchas mujeres en Latinoamérica y que tuvo una gran acogida en Europa.

Mi boda contigo (1984), su primer largometraje de ficción, reflexionaba sobre el género melodramático, específicamente con las novelas de Corín Tellado. Su carrera ha sido muy prolífica y siempre con el foco puesto sobre la mujer, su rol en la sociedad, y el machismo.

También participó como montajista en varias de las películas de Raúl Ruiz y como actriz en la película Diálogos de exiliados (1975) y en el cortometraje Voyage d´une main (1985).