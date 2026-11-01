"Tiempos de ilusión": la nueva película de Nakache y Toledano explora la adolescencia

El momento "mágico y breve" entre la niñez y la edad adulta en el que "se aprende todo a la vez" es el eje central de "Tiempos de ilusión". ( EFE/MANUEL MOUTIER/ACONTRACORRIENTE FILMS )

El momento "mágico y breve" entre la niñez y la edad adulta, en el que "se aprende todo a la vez", es el eje central de "Tiempos de ilusión", la nueva película de los franceses Olivier Nakache y Eric Toledano, creadores de "Intocable", quienes recrean con una mirada cálida y humanista su adolescencia en los años 80 en la periferia parisina.

"Se aprende todo a la vez: el amor, la muerte, el sexo, la violencia, la religión... y, en realidad, teniendo apenas 11, 12 o 13 años, no se comprende", aseguró en una entrevista con EFE Toledano, para quien el resto de la vida consiste en escapar o aceptar esas claves aprendidas, algo que convierte esta etapa en fascinante para el cine y la literatura.

Esta historia de iniciación, que llega a los cines, está protagonizada por Louis Garrel ("Soñadores"), Camille Cottin ("Los miserables"), Pierre Lottin ("Por todo lo alto") y el joven Simon Boublil, a quien Nakache define como "un pequeño milagro", porque es un actor natural que "posee algo que no se puede aprender".

"Buscábamos algo muy concreto. Tenía que ser todavía un niño justo antes de la metamorfosis. Desde entonces ha rodado otra película, ahora es más alto y ya no es el mismo. En realidad, le robamos ese momento, capturamos ese instante", añadió.

El joven actor protagoniza una historia ambientada en 1985 que mezcla recuerdos personales y ficción para retratar a una generación marcada por los cambios sociales de los años 80, una época de profunda reconversión económica en la que el desempleo golpeaba a numerosos países europeos.

Contexto social de la película

Estas circunstancias quedan sugeridas o reflejadas en una película que busca recrear el ambiente, los colores y las vivencias de una familia de clase media de aquellos tiempos.

"Eran unos años particulares en Francia", recordó Nakache. "Por un lado, hubo una gran crisis; pero, al mismo tiempo, la izquierda de François Mitterrand llegó al poder, lo cual trajo muchísima esperanza. Y además fueron unos años marcados por la abundancia de dinero en efectivo y por la influencia de Estados Unidos".

Como ocurrió con "Intocable" (2011), sobre la improbable amistad entre un millonario parapléjico y su cuidador inmigrante, el tono de comedia les sirve a estos realizadores para abordar "con cierta elegancia", según Nakache, asuntos dramáticos.

"Es un barniz que aplicamos a las secuencias, a las escenas y a los personajes, porque también en nuestra adolescencia ambos vivimos momentos muy cinematográficos y muy divertidos. Lo que nos gusta es convertir lo ordinario —lo cotidiano— en algo extraordinario", resumió el realizador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/tiempos-de-ilusion-1-bfa3f89d.jpg El momento «mágico y breve» entre la niñez y la edad adulta en el que «se aprende todo a la vez» es el eje central de ´Tiempos de ilusión´, la nueva película de los franceses Olivier Nakache y Eric Toledano (´Intocable´), que recrean con una mirada cálida y humanista su adolescencia en los años ochenta en la periferia parisina. (EFE)

La decepción de la modernidad

La película presenta a unos padres que enfrentan dificultades económicas y los cambios laborales provocados por la llegada de los ordenadores, mientras que para sus hijos las preocupaciones más urgentes son el primer amor, escuchar a Joy Division o conseguir alquilar una película pornográfica en el videoclub para verla con sus amigos.

Para Toledano, la nostalgia con la que actualmente se recuerda aquella época, incluso entre quienes no la vivieron, está relacionada con la decepción que ha provocado la modernidad.

"La modernidad nos hizo una promesa: que seríamos liberados de todo. Pero, en realidad, estamos más atados que nunca a las pantallas", señaló el cineasta, quien también mencionó nuevas preocupaciones, como la ansiedad relacionada con el cambio climático.

Esa reflexión explica, en parte, la elección del título de la película, "Tiempos de ilusión", cuyo nombre original en francés es "Juste une illusion" ("Solo una ilusión").

"Queremos que se sienta el aroma de aquellos años. En este sentido, la película es una ilusión: la de regresar al pasado y volver a ver cómo vestían nuestros padres y madres, o cómo éramos a los 13 años", explicaron los directores.

"Hace poco —estábamos en Roma—, al encenderse las luces de la sala, vi a mucha gente llorando", relató Toledano, cuya familia, como indica su apellido, salió de la ciudad castellanomanchega de Toledo cuando los judíos fueron expulsados de España por los Reyes Católicos.