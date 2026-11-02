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California propone US$1,000 millones en incentivos para el cine

El gobernador Gavin Newsom busca recuperar los rodajes que se han trasladado a otros estados y países por mejores condiciones fiscales

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    California propone US$1,000 millones en incentivos para el cine
    Fotografía de archivo de la insignia de Hollywood en Los Ángeles, California (EE.UU.).
    (EFE/CAROLINE BREHMAN)

    El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso este lunes elevar a 1,000 millones de dólares anuales los incentivos fiscales destinados a la industria del cine y la televisión, con el objetivo de reactivar las producciones audiovisuales y frenar la salida de rodajes de Hollywood.

    La iniciativa ampliaría el programa actual, cuyo límite es de 750 millones de dólares, e incluiría créditos fiscales para actores principales, 100 millones destinados a producciones independientes y beneficios para las empresas que realicen varios proyectos en California.

    La propuesta también contempla extender los incentivos hasta 2040, según informó la oficina del gobernador.

    La asesora principal de Newsom y directora de GO-Biz, Dee Dee Myers, afirmó que la medida busca fortalecer las industrias creativas, generar empleos bien remunerados y mantener el crecimiento de la economía del entretenimiento.

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    Infografía
    Fotografía de archivo de un hombre que registra con su teléfono móvil la insignia de Hollywood en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/Caroline Brehman (EFE/CAROLINE BREHMAN)

    La crisis de Hollywood

    La industria cinematográfica de California enfrenta desde hace años la salida de producciones hacia otros estados y países que ofrecen mayores incentivos fiscales, entre ellos Canadá y Reino Unido.

    La situación se agravó durante la pandemia de la covid-19 y las huelgas de guionistas y actores de 2023, que paralizaron gran parte de la actividad audiovisual en Los Ángeles.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó en 2025 imponer aranceles del 100 % a las películas producidas en el extranjero, una propuesta que generó rechazo entre sindicatos y estudios cinematográficos y que no llegó a implementarse.

    • Representantes de la industria han defendido, en cambio, el fortalecimiento de los incentivos fiscales para competir con otros destinos de rodaje.
    • La propuesta de Newsom deberá recibir la aprobación de la Legislatura de California para entrar en vigor.
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