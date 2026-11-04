Callum Turner más cerca de encarnar a James Bond tras el espaldarazo de Pierce Brosnan

Pierce Brosnan respalda a Callum Turner como candidato a James Bond ( FOTO DE ARCHIVO DE CALLUM TURNER Y DUA LIPA. (PIERRICK ROCHER/BFA/SHUTTERSTOCK) )

El actor y modelo británico Callum Turner suena cada vez con más fuerza para encarnar a James Bond en la nueva entrega de esta mítica saga, encargada esta vez al director de cine Denis Villeneuve.

Las casa de apuestas ya ven a Callum Turner por encima de otros 'favoritos' hasta hace solo unos días, como Jack Lowden, Josh O'Connor, Richard Madden, Robert Pattinson o Joe Alwyn, quienes participaron hace dos semanas en una serie de 'castings' en Londres en busca del mejor candidato.

El nombre de Turner emergió sobre todo desde el pasado fin de semana, cuando el intérprete anunció que se desvinculaba de la productora Twentytwo Films, que fundó en agosto con su esposa, la cantante Dua Lipa. Aquel anuncio desató especulaciones de que se preparaba para otros cometidos, según resalta hoy The Guardian.

Declaraciones de Pierce Brosnan

Pero han sido las palabras de Pierce Brosnan -uno de los James Bond más recordados, tras encarnar al personaje en cuatro películas- los que han dado alas a la 'candidatura' de Turner:.

"Todos los hombres que están en la lista -los que pasaron por el casting- son actores que admiro. Callum Turner -dijo entonces- es alguien con quien he trabajado, y es tan potente", dijo a Vanity Fair.

Aun así, no quiso parecer demasiado inclinado por Turner y añadió: "Quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor, de vida, de fuerza y de coraje", afirmó Brosnan, que también elogió al director Villeneuve -autor de 'Incendies', 'Blade Runner 2049' o 'Dune'- como alguien "iconoclasta", autor de trabajos "visionarios" cuyo relato es a la vez "visceral y sensual".