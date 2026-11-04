Muere el transgresor cineasta italiano Tinto Brass a los 93 años

El cineasta italiano Tinto Brass falleció este miércoles a los 93 años en Roma, reconocido internacionalmente como el gran maestro del cine erótico italiano y una de las figuras más transgresoras y polémicas del audiovisual europeo.

El fallecimiento del realizador fue confirmado por sus familiares a través de un comunicado remitido a los medios locales, en el que precisaron que la intención es celebrar los funerales de forma íntima.

Reconocido a nivel mundial por una filmografía de marcado carácter libertario, hedonista y abiertamente provocador, Brass desafió durante décadas los límites de la censura oficial, convirtiendo gran parte de sus producciones en sonados debates sociales y culturales.

Trayectoria

El director de la polémica Calígula nació el 26 de marzo de 1933 en Milán (norte) como Giovanni Brass, y adoptó de niño el seudónimo con el que pasaría a la posteridad en alusión al pintor Tintoretto.

Dio sus primeros pasos profesionales en los círculos de la Cinémathèque de París, en pleno hervor de la Nouvelle Vague, y llegó a asistir al maestro del neorrealismo Roberto Rossellini en cintas históricas como Il generale Della Rovere (1959).

Con el tiempo, Brass consagró su carrera a una cinematografía de marcado carácter libertario, hedonista y provocador, desafiando durante décadas los límites de la censura oficial y convirtiendo casi la totalidad de sus producciones en sonados debates sociales y judiciales.

El ejemplo más evidente es su obra más recordada, Calígula (1979), con la que sacudió su época por sus orgías y que incluso fue denunciada por necrofilia.

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