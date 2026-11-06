Sebastián Lelio, ganador del Óscar, muere mientras trabaja en su nueva película

Fotografía de archivo del 22 de noviembre de 2025 donde se observa al cineasta chileno Sebastián Lelio, durante una entrevista con EFE en Ginebra (Suiza). Lelio, ganador del Óscar por "Una mujer fantástica" en 2018, murió este viernes a los 52 años. ( EFE/ ALICIA HEGAR ARCHIVO )

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018 por "Una mujer fantástica", murió este viernes a los 52 años, informaron medios locales.

El director y guionista fue encontrado muerto en su residencia del barrio de Las Condes, en Santiago de Chile. Hasta el momento no se han informado oficialmente las causas de su fallecimiento.

Lelio se encontraba en la capital chilena trabajando en la adaptación cinematográfica de «Poeta chileno», la reconocida novela del escritor Alejandro Zambra.

Considerado uno de los directores más destacados del cine latinoamericano contemporáneo, Lelio alcanzó reconocimiento mundial con "Una mujer fantástica" (2017), protagonizada por Daniela Vega.

La película, que aborda la discriminación y los prejuicios que enfrenta una mujer transgénero tras la muerte de su pareja, obtuvo el Óscar en 2018 y se convirtió en la primera producción chilena en conquistar ese galardón.

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, Lelio creció en Chile, donde desarrolló su carrera cinematográfica.

Su primer largometraje, "La sagrada familia" (2005), se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Posteriormente dirigió «Navidad» (2009) y "El año del tigre" (2011).

En 2013 estrenó «Gloria», protagonizada por Paulina García, quien recibió el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

El éxito de esa producción impulsó su carrera internacional y posteriormente realizó una versión estadounidense, «Gloria Bell» (2018), protagonizada por Julianne Moore.

Entre sus trabajos también figuran "Desobediencia" (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; «La maravilla» (2022), protagonizada por Florence Pugh, y "La ola" (2025).

Último proyecto de Lelio

Al momento de su muerte, Lelio trabajaba en la adaptación de "Poeta chileno", novela de Alejandro Zambra que explora las relaciones familiares, la literatura y los vínculos afectivos.

Su fallecimiento interrumpe una carrera marcada por el reconocimiento de la crítica internacional y su capacidad para abordar conflictos humanos desde una perspectiva íntima y social.

Con una filmografía que trascendió las fronteras de Chile, Sebastián Lelio deja un legado significativo en el cine latinoamericano, especialmente por sus historias sobre la identidad, la libertad individual y las relaciones humanas.