Ryusuke Hamaguchi reflexiona sobre el amor en su nueva película Soudain

El cineasta japonés, ganador del Oscar, Ryusuke Hamaguchi, posa durante una entrevista con EFE, este martes en Ciudad de México (México).¡ ( EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

"Cada vez entiendo menos el amor", admite el aclamado cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi durante su visita a México, y es que "ya no existen las condiciones necesarias para que las personas puedan amarse las unas a las otras; es un desgaste sistemático", una preocupación que plasma en 'Soudain' ('All of a Sudden'), candidata al Óscar a Mejor Película Internacional.

Reflexiones sobre el amor

"La estructura social está desgastando el interés por los demás: ¿cómo se puede amar a alguien, si no se cultiva el interés por el otro? Pero es un problema del sistema, no de la gente", explica en una entrevista con EFE el ganador del Óscar por 'Drive my car' (2021), antes de recibir este martes la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reflexiones sobre el amor

Hamaguchi lleva más de dos décadas explorando desde el cine la posibilidad y la casualidad en las relaciones humanas, a veces saltándose la frontera del idioma, como lo hizo con la francesa Virginie Efira, coprotagonista de 'All of a Sudden', o trayendo al libreto a figuras del plano literario como Antón Chéjov o Haruki Murakami.

Experiencia multilingüe Pero 'Soudain', escrita también por la francojaponesa Léa Le Dimna, marca una nueva etapa en la trayectoria del director, quien asegura que, tras rodar por primera vez en francés y fuera de Japón, con locaciones en París y Kioto, apostará por viajar y profundizar en las experiencias multilingües, sin descartar el español, un idioma que le entusiasma abordar estando en México o en España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/15a76b638d9e63b695d04d1c994f1a9216fc55c5w-7ec68d92.jpg El cineasta japonés, ganador del Oscar, Ryusuke Hamaguchi, posa durante una entrevista con EFE, este martes en Ciudad de México (México). (EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ)

La nueva obra

"Sobre una película en español, obviamente sí lo pienso. Si desarrollo algo, sería en el contexto de un país hispanohablante. A México vine hace diez años y sí hay una cuestión bastante interesante", medita Hamaguchi, quien tras dedicar cinco años a su reciente largometraje, también contempla la posibilidad de grabar algo a menor escala, como los cortometrajes reunidos en 'Wheel of Fortune and Fantasy'.

La nueva obra de Hamaguchi

Al pensar en próximos proyectos, el realizador de 'Evil Does Not Exist' sostiene que su cine ya no buscará "reivindicar el amor", sino "mostrar las circunstancias sociales que lo hacen imposible, solo así podremos volver a desarrollarlo", reconoce.

Hamaguchi despertó esa sensación con 'Soudain', inspirada en el intercambio epistolar entre la antropóloga Maho Isono y la filósofa enferma de cáncer Makiko Miyano, un libro que además recoge el trabajo del poeta y filósofo Shuzo Kuki (1888-1941), a quien admira el cineasta por su capacidad de explicar el azar en las relaciones humanas.

En la ficción del director, aparece Efira encarnando a Isono, bajo el nombre francés de Marie-Lou Fontaine, quien dirige una residencia de ancianos bajo la metodología Humanitud (Humanitude, en francés), cuyo propósito es dignificar el cuidado de las personas en situación de dependencia física y/o mental.

Según Hamaguchi, el libro de Isono y Miyano no cuenta con elementos visuales, pero en tres horas de película, la residencia El Jardín de la Libertad cobra relevancia por entrelazar la historia de Fontaine y la directora de teatro Mari Morisaki (Tao Okamoto), dos mujeres de culturas diferentes que abrazan la vida y el cuidado digno pese a la muerte del cuerpo.

Nominaciones al Óscar

Al final, argumenta, "la atención, la ternura y el cuidado" constituyen una "forma de resistencia" que "nos permite proteger nuestra salud mental y emocional" frente al sistema capitalista, cuestionado y criticado por las protagonistas a lo largo del filme.

Las nominaciones al Óscar se anunciarán el próximo 21 de enero de 2027, aunque predicciones de la revista estadounidense Variety sitúan a la cinta en el séptimo puesto, dos posiciones por debajo de las cinco que conseguirían la nominación, con 'La bola negra' en el primer lugar.

"Es un honor formar parte de la historia del cine, ser una pequeña gota. Todavía me resulta irreal pensar en aquella ocasión en que recibí el Óscar en 2022", resume Hamaguchi sobre la estatuilla dorada.

Tras su estreno mundial en Cannes y su paso por festivales mexicanos, la película llegará a salas comerciales en México el próximo 11 de febrero, de la mano de la distribuidora El Inicio Cine.