Hollywood exige frenar la clonación de actores con IA

La IA divide a Hollywood: actores reclaman control y tecnológicas gestionar su uso. ( EFE )

El sindicato estadounidense SAG-AFTRA defiende que replicar la imagen o la voz de un actor con inteligencia artificial requiere su consentimiento y una compensación, mientras que la empresa tecnológica Vermillio propone herramientas para detectar usos no autorizados y gestionar las réplicas digitales.

Las dos posiciones se expusieron en el debate 'La crisis de identidad de Hollywood', con Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, y Dan Neely, cofundador y consejero delegado de Vermillio.

Crabtree-Ireland distinguió entre reproducir a una persona real y crear personajes sintéticos. Para usar la imagen, la voz o una actuación de un artista, defendió tres principios: consentimiento informado, control sobre el uso y remuneración justa cuando tenga fines comerciales.

Como ejemplo de réplica autorizada, citó al actor James Earl Jones, quien permitió que una versión digital de su voz siguiera interpretando a Darth Vader, de "Star Wars", incluso después de su muerte.

El dirigente sindical, representante de unos 160.000 profesionales del entretenimiento y la comunicación, alertó en cambio sobre las actuaciones sintéticas creadas sin participación ni autorización de intérpretes.

También cuestionó que los modelos generativos se entrenen con obras de artistas que, según dijo, a menudo se utilizan sin consentimiento ni compensación. A su juicio, un personaje creado por un algoritmo no tiene la experiencia humana que da valor a una interpretación.

Detectar usos no autorizados

Neely explicó que Vermillio desarrolla Trace ID, una herramienta para detectar usos de voces, imágenes y obras protegidas. La compañía permite fijar límites sobre los usos aceptables y, cuando los titulares así lo deciden, retirar contenidos. Algunos artistas pueden optar por dejar en línea las creaciones de sus comunidades.

El directivo de Vermillio señaló que los derechos varían según el contenido, porque una obra puede tener varios titulares, mientras que la imagen y la voz corresponden a cada individuo.

Por su parte, Crabtree-Ireland sostuvo que si una pieza reproduce a una persona y puede atribuirle un mensaje o quitarle oportunidades de trabajo, el perjuicio existe aunque su voz solo sea una parte del resultado.

Ambos coincidieron, sin embargo, en que muchos artistas buscan, sobre todo, que se retiren los contenidos que utilizan su identidad sin permiso. Crabtree-Ireland dijo que SAG-AFTRA negoció reglas sobre réplicas digitales en acuerdos posteriores a la huelga de 2023 y que la negociación colectiva permite adaptarse con rapidez a los cambios tecnológicos.

El dirigente sindical también citó leyes aprobadas en Nueva York y California que exigen avisar cuando se usan personajes sintéticos para promocionar productos.

y que exigen avisar cuando se usan para promocionar productos. Neely, en cambio, describió el momento actual como una etapa de transición , en la que clientes y plataformas comienzan a explorar la tecnología con más confianza cuando cuentan con herramientas para gestionar sus riesgos.

, en la que clientes y plataformas comienzan a explorar la tecnología con más confianza cuando cuentan con herramientas para gestionar sus riesgos. Crabtree-Ireland mencionó, por último, el proyecto de ley federal estadounidense conocido como 'No Fakes Act', que busca proteger la imagen y la voz, y afirmó que iniciativas similares se debaten en el Reino Unido.