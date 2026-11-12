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Rosalía y Javier Bardem actuarán juntos en la película "Wet" que se filmará en República Dominicana

Por ahora la sinopsis del filme se mantiene en secreto, aunque algunos medios apuntan a que se podría tratar de un drama familiar, en la línea de la serie "Succession"

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    Rosalía y Javier Bardem actuarán juntos en la película Wet que se filmará en República Dominicana
    Rosalía y Javier Bardem actuarán juntos en la pelicula "Wet". (EFE / ARCHIVO)

     Rosalía y Javier Bardem actuarán juntos en "Wet", un filme dirigido por la directora Alma Har´el y en la que también participa Rebecca Ferguson y Odessa A´zion, según avanza la revista especializada Deadline.

    Rosalía continúa con este salto a Hollywood su carrera como actriz, que comenzó en 2019 con una pequeña participación en "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar, y se consolidó con un papel secundario en la tercera temporada de la serie "Euphoria".

    Por ahora la sinopsis del filme se mantiene en secreto, aunque algunos medios apuntan a que se podría tratar de un drama familiar, en la línea de la serie "Succession", centrada en una batalla familiar por el control de una gran empresa de comunicación y que la historia se desarrollará en un yate de lujo.

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    Infografía
    La cantante Rosalía, en una imagen de archivo. (EFE/ ALBERTO BOAL)

    Su rodaje está previsto en RD

    La película podría comenzar a rodarse en 2027 en República Dominicana.

    • El guion está firmado por la directora israelí-estadounidense en colaboración con Christian Stangeby.
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    Infografía
    Javier Bardem en una imagen de archivo. (EFE/MARCOS VILLAOSLADA)

    El resto del reparto de la serie lo conforman el actor Connor Storrie, uno de los protagonistas de la serie "Heated Rivalry" ("Más que rivales"); Odessa A´zion, muy popular desde que rodara "Marty Supreme" (2025) junto a Thimothée Chalamet y Rebecca Ferguson, conocida por su participación en "Silo" y "Dune".

    El anterior trabajo de Har´el fue "Honey Boy" (2019), una película protagonizada por Shia LaBeouf , que participó en festivales como los de Toronto y Sundance (EE.UU.).

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