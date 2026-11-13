"How to Rob a Bank" y la fascinación por los delincuentes convertidos en héroes populares

El cineasta David Leitch explora en How to Rob a Bank la fascinación social por quienes desafían la ley y terminan convertidos en héroes populares. ( AMAZON MGM STUDIOS )

El cineasta David Leitch explora en How to Rob a Bank la fascinación social por quienes desafían la ley y terminan convertidos en héroes populares, en una película de atracos que combina acción, redes sociales y una mirada anticapitalista.

"Hay personas cuyas acciones no deberían justificarse y que, sin embargo, son consideradas héroes populares. Ese es el mundo en el que vivimos", explica Leitch en una entrevista con EFE, en la que señala que su intención no era juzgar este fenómeno, sino representarlo de manera auténtica y provocar una conversación entre los espectadores.

La cinta distribuida por Amazon MGM Studios sigue a una banda de ladrones con identidades animales que transmiten sus robos por redes sociales impulsados por las frustraciones de un sistema que ha coartado sus oportunidades.

Los criminales terminan convirtiéndose en superhéroes que encaran la explotación corporativa con la que los ciudadanos comunes suelen sentirse identificados e indefensos.

Al director de John Wick y Bullet Train la premisa de contar una historia de estos 'influencers' atípicos le permitió explorar un fenómeno que no es ajeno a la realidad actual.

"Me pareció contemporáneo, real y una forma de contar la verdad sobre la sociedad actual", afirma Leitch.

La historia se hace eco de casos reales de los últimos años, que recuerdan al caso de Luigi Mangione, acusado de matar en diciembre de 2024 al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y que recibió muestras de apoyo en internet de usuarios que lo presentaron como un símbolo del descontento con la industria de los seguros médicos en Estados Unidos.

La película propone un recorrido emocional junto a estos personajes, encabezados por Ryan, interpretado por Nicholas Hoult, quien adopta en internet la identidad de The Wolf, un creador de contenido carismático y provocador que busca impulsar un movimiento en favor de la justicia y el cambio.

"Es alguien bastante reservado que carga con el peso de todo lo que ha sucedido en su vida real".

"Pero después adopta la personalidad de The Wolf y crea una identidad en internet mucho más grande que él mismo, divertida, pero también bastante agresiva en el mensaje que quiere transmitir al mundo", explica Hoult a EFE sobre su personaje.

Dos facetas opuestas

El actor británico destaca que una de las partes más interesantes del proyecto fue interpretar esas dos facetas opuestas y la manera en que su personaje utiliza las redes sociales para promover sus ideas.

En el otro lado del conflicto está John C. Reilly, quien interpreta a un agente de la ley que comprende las circunstancias de los atracadores, pero debe cumplir con su responsabilidad de hacer respetar las normas.

"Puede ver por lo que están pasando estas personas. Entiende por qué hacen lo que hacen. Pero, al mismo tiempo, si todos empezamos a inventarnos nuestras propias reglas cada vez que nos conviene, terminaremos viviendo en un mundo caótico", señala Reilly a EFE.

El actor también expresa su deseo de que los responsables de las grandes corporaciones desarrollen mayor empatía hacia sus trabajadores, una de las tensiones sociales que atraviesan la película.