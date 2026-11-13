Seis mujeres presentan nuevas acusaciones contra Russell Brand

Otras seis mujeres han acusado a Russell Brand de conducta sexual inapropiada después de que el actor británico fuera condenado el lunes a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual, informa este viernes el periódico The Times.

Una investigación de ese rotativo y de su versión dominical -el Sunday Times- afirma que el actor y comediante mantuvo relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento y después le pidió disculpas en persona y a través de mensaje de texto, mientras que continuó teniendo relaciones íntimas con otra a pesar de que ella le pidió que parara porque le estaba causando dolor.

Esta última mujer, que tenía 19 años cuando conoció a Brand en 2007, afirmó que, después de lo ocurrido, el actor le dijo: "Esta noche ha sido consentida. Nadie ha hecho nada que no quisiera hacer".

Asimismo, Brand ha sido acusado de conducta inapropiada por una seguidora, a quien conoció tras una actuación en el espacio para eventos The Chapel, en San Francisco (EE.UU.), en 2013. La mujer dijo que él la "manoseó" y le metió la mano dentro de los pantalones.

Otra mujer relató que Brand se le acercó en 2005 durante un festival de música y le dijo: "Por favor, solo necesito tener sexo contigo, te pagaré", indica la información publicada hoy acerca del comportamiento del comediante a lo largo de su carrera.

El actor también ha sido acusado de conducta indebida por una mujer que ganó un concurso de música y fue invitada a participar en su programa en 2006.

Tras verse de forma esporádica durante el año siguiente, ella afirmó que Brand le pidió que lamiera la tapa de un retrete en su casa y que "se enfadó" cuando ella se negó.

Condena y sentencia

Otra mujer, que trabajaba en un lugar en Londres al que comediante acudía con frecuencia en 2015, contó que un miembro de su equipo le dijo: "Russell te quiere" y que "está en los aseos para personas con discapacidad".

Relató que, al entrar, las luces estaban apagadas, Brand alegó que necesitaba papel higiénico, pero la agarró en el momento en que ella se acercó para dárselo.

Brand, de 51 años, empezó el lunes su condena en la prisión londinense de Wandsworth tras ser declarado culpable por un tribunal de esta capital de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres a lo largo de su carrera.

Al declarar la condena al actor el lunes, el juez Joel Bannathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, calificó al comediante como un "depredador sexual" al tiempo que destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.