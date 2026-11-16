¿Podrá Robert Pattinson superar a Daniel Craig o a Sean Connery y ser el mejor James Bond?

Sean Connery y Daniel Craig, dos de los actores que han interpretado a James Bond, junto a Robert Pattinson, anunciado como el próximo agente 007. ( MGM STUDIOS )

Robert Pattinson, cuyo nombre acaba de ser anunciado como el próximo James Bond, tiene por delante una difícil tarea, sustituir a Daniel Craig, el actor que pese a las reticencias iniciales, se ha convertido en el 007 más reconocido por público y crítica.

La prueba de fuego será la primera vez que pronuncie aquello de "Soy Bond, James Bond".

Antes de Craig, al agente 007 al servicio de su majestad, salido de la imaginación del escritor inglés Ian Fleming, le dieron vida Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton y George Lazenby en las películas de la productora EON, que es la que tiene los derechos globales de la saga.

Pero hasta hace unos años esta productora no contaba con los de dos de las novelas de la saga: Casino Royale y Thunderball. Por eso, esas dos obras tuvieron sus adaptaciones para cine o televisión fuera de la saga principal de EON.

Y los actores que encarnaron a Bond en esos tres trabajos fueron David Niven y Barry Nelson, que protagonizaron dos versiones de Casino Royale, y Sean Connery, que volvió a ser 007 en Never Say Never Again (1983), tras habar abandonado la saga en 1971.

Pero si nos centramos en la trayectoria 'oficial', son seis los actores que han encarnado a Bond en 25 películas entre 1962 y 2021: Moore en siete; Connery en seis; Craig en cinco; Brosnan en cuatro, Dalton en dos y Lazenby en una.

Cada época ha tenido su Bond pero de todos ellos, los dos más defendidos por los fans de la saga son Connery y Craig, con este último un poco por delante desde que hasta Roger Moore le reconociera como el mejor 007.

Sean Connery, la elegancia del Bond original

A su favor, ser el Bond original y establecer las características más destacadas de este agente al servicio de su majestad, asesino sin escrúpulos, encantador, elegante y el más listo de todos.

El actor escocés supo poner todo su buen hacer y su carisma para construir un Bond sencillamente inolvidable en Dr No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967) y Diamonds Are Forever (1971).

George Lazenby, el olvidado

Olvidado y olvidable. Así fue la participación de Lazenby en la saga. No porque el único filme que protagonizó -On Her Majesty's Secret Service (1969)- fuera malo, pero tenía muy difícil, por no decir imposible, reemplazar a Connery.

Y lo de un agente 007 casado fue algo que no gustó mucho al público de la época. Tan mal fue el experimento que Connery regresó para una nueva entrega.

Roger Moore, la extravagancia y el exceso

Una vez que Connery se fue definitivamente se eligió a Moore, que ya había sido la primera opción de los productores antes de Lazenby, pero en aquel momento estaba ocupado con la popular serie El santo.

Finalmente llegó a la saga y aunque el Bond de Fleming estaba muy lejos de su perfil, aportó su voz profunda y su estilo de bon vivant en siete cintas cargadas de barroquismo y extravagancia.

Estuvo en Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) y A View to a Kill (1985).

Timothy Dalton, el Bond incomprendido

Pese a que Dalton era el actor que más se acercaba al retrato que Ian Fleming había construido de Bond y pese a que su trabajo fue más que correcto, las dos películas que interpretó no están entre las más conocidas ni las más populares de la saga: The Living Daylights (1987) y Licence to Kill (1989).

Pierce Brosnan, humor, acción e ironía

A Brosnan le ofrecieron ser Bond en 1986, para sustituir a Roger Moore, pero no pudo aceptar el papel debido a su contrato con la serie Remington Steele, que fue la que le lanzó a la fama.

Así que cuando le llegó de nuevo el ofrecimiento, esta vez después de los dos filme de Dalton, no dudó ni un momento.

El actor irlandés aportó su ironía, su porte y su sonrisa para componer un 007 de lo más eficaz en cuatro títulos: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World is not Enough (1999) y Die Another Day (2002).

Daniel Craig, el Bond superhéroe y el más humano

Una elección polémica por ser rubio y bajito (1.78) que sin embargo fue respaldada por los Bond anteriores y que se demostró de lo más acertada.

Además de la excelente taquilla de los cinco títulos que protagonizó -Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2021)-, Craig destaca por pasar de ser un agente especial a prácticamente un superhéroe, al tiempo de ser el más humano de todos los 007, hasta el punto de sacrificarse por su hija.

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