La actriz chilena Paulina García con el Premio Ciudad de Huelva, máximo reconocimiento honorífico del Festival de Cine Iberoamericano. ( (EFE/ALBERTO DÍAZ) )

La actriz chilena Paulina García recibió este martes el Premio Ciudad de Huelva en una ceremonia de la 52 edición del certamen cinematográfico marcada por la emoción, el recuerdo a su trayectoria y un homenaje al director Sebastián Lelio, quien la dirigió en 'Gloria'.

Daniel Damuzi, actor de ´La vida es´, y Cris Tapia y Mariana Genesio, director y protagonista de ´Las flores de Julia´, fueron los encargados de entregarle el premio.

Los tres participan con García en dos de las películas de la Sección Oficial de esta edición y acompañaron a la intérprete en un homenaje que unió su trayectoria con el trabajo que el público está descubriendo estos días en Huelva.

La intérprete recibió el reconocimiento con una reflexión sobre lo imprevisible de su oficio y sobre los errores y aciertos que acompañan cualquier vida: "Esto de ser actriz ha sido imprevisible e inesperado, tanto como recibir este premio que ustedes me entregan. Ser actriz se consigue acertando una vez y errando no sé cuántas" expresó.

Por eso, el homenaje del Festival de Huelva tiene para ella un significado muy concreto: "Huelva me reconoce por lo que vieron en mí y me siento muy agradecida por ello".

"Ser vista. Que alguien ponga luz sobre ti, en mi caso, poner cámara. Y esa luz la puso Sebastián Lelio. ´Gloria´ fue el verdadero comienzo", manifestó, en referencia al filme de 2013 que le supuso el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Nuevos proyectos 2026

Formada en el teatro, García construyó una filmografía que cruza fronteras con títulos como ´Las analfabetas´, ´Los 33´, ´Little Men´, ´La cordillera´, ´Algunas bestias´, ´Mis hermanos sueñan despiertos´ o ´Querido trópico´. Por ´Little Men´, de Ira Sachs, fue nominada a los Independent Spirit Awards como Mejor Actriz de Reparto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/e79a2526797378da69b58ce876f60c83e2215d12w-51be83a1.jpg Paulina García habla sobre su trayectoria y su visión de la actuación durante una entrevista en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. (EFE/Alberto Díaz) ((EFE/ALBERTO DÍAZ))

En televisión participó en producciones como ´Narcos´, ´Matar al padre´, ´Cárcel de mujeres´ y ´Now and Then´. Este 2026, Paulina García estrena dos series, ´Alguien tiene que saber´, en Netflix, y ´Catedrales´, en Prime Video, una de las series más vistas del año.

Con el Premio Ciudad de Huelva, Paulina García se incorpora a la relación de profesionales distinguidos por el certamen, entre ellos Jose Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba, Pilar Castro, Fernando Tejero, Eduard Fernández, Alberto Rodríguez, Juana Acosta, Francisco J. Lombardi, Kiti Mánver, Darío Grandinetti y Jorge Perugorría.