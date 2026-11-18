Retrato de Sean Connery, el primer actor en interpretar a James Bond en el cine. ( EFE )

El bajo utilizado para grabar la icónica melodía de las películas del agente secreto británico James Bond saldrá a subasta en Inglaterra el próximo 8 de diciembre, informó este miércoles la casa de pujas Gardiner Houlgate.

La pieza, que podría superar los 11,000 euros, fue utilizada por Mike Peters para la grabación de la banda sonora del primer filme de Bond, Dr No (Agente 007 contra el Dr. No), interpretado en 1962 por el actor escocés Sean Connery.

Peters, fallecido en 2021 a los 84 años, formaba parte del grupo de música pop The John Barry Seven y utilizó su bajo Fender Precision en 1962 para grabar la famosa melodía.

Según Gardiner Houlgate, casa de pujas ubicada en el condado de Wiltshire (centro inglés), el instrumento puede alcanzar entre 5,000 y 10,000 libras (entre 5,950 euros y 11,900 euros, respectivamente).

"El hecho de que este bajo se utilizara en el tema de James Bond le asegura, sin duda, un lugar en la historia. Dudo que alguno de los músicos que participaron en 1962 pudiera haber imaginado lo icónico que llegaría a ser este minuto y 49 segundos de música", dijo Luke Hobbs, portavoz de Gardiner Houlgate.

Trayectoria

Nacido en Doncaster (Inglaterra) en 1937, Peters aprendió a tocar el bajo mientras formaba parte de una banda militar durante su servicio militar obligatorio. En 1958 se unió a The John Barry Seven, grupo que aparecía con frecuencia en programas musicales de televisión.

En 1962, John Barry, líder de la formación, realizó los arreglos musicales de Dr. No y fue Monty Norman quien compuso la famosa banda sonora. Posteriormente, Barry compuso la música de 11 películas de la saga Bond y de otros éxitos de Hollywood.

El bajo saldrá a subasta después de que se anunciara esta semana que el actor británico Robert Pattinson ha sido elegido para dar vida a James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar al agente británico con licencia para matar, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

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