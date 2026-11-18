Taylor Swift recibió dos nominaciones a los Grammy por su canción "I Knew It, I Knew You", compuesta para "Toy Story 5". ( EFE )

Taylor Swift supo qué quería escribir para "Toy Story 5" cuando había visto alrededor del 75 % de la película. Al terminar de verla, lo primero que quiso hacer fue sentarse frente al piano.

"Pensé: sé exactamente qué quiero escribir", relató la cantante, de 36 años, al hablar sobre la creación de "I Knew It, I Knew You", canción con la que afronta la temporada de premios cinematográficos.

La artista encontró una conexión especial con Jessie, la vaquerita de juguete, cuando el personaje descubre nuevas perspectivas sobre Emily, su antigua dueña, y Bonnie, la niña que ahora la acompaña.

El tema, que figura entre los posibles candidatos a reconocimientos como los Globos de Oro y los Óscar, busca, en palabras de Swift, "sanar" el desamor que Jessie ha arrastrado a lo largo de los años.

"Creo que todos pasamos por momentos así en la vida", expresó.

"El personaje atraviesa por una crisis de fe, con dudas como '¿soy un mal juguete?' o '¿soy inútil?', hasta que entiende que el tiempo compartido importó aunque los niños dejaran de jugar", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/taylor-swift-toy-story-5-jesse-a9591c37.jpg Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes regresan en una nueva aventura de la popular saga animada de Pixar. (EFE/ EPA/ TOLGA AKMEN)

La primera compositora externa de la saga

Hasta "Toy Story 5", Randy Newman, autor de canciones emblemáticas como "You've Got a Friend in Me", "Strange Things" y "When She Loved Me", había sido el único compositor de los temas de las películas principales de la franquicia.

Con su participación, Taylor Swift se convierte en la primera compositora externa invitada a ese universo cinematográfico.

"Él ha creado todo este mundo, así que, para entrar en él aunque sea por un momento, no quieres salirte ni un paso de la línea", afirmó sobre Newman.

Sin embargo, también quería crear "sin límites", por lo que combinó sonidos característicos de su estilo musical con otros más cercanos a la identidad de la película.

"Me contaron después que recurrieron a mí porque se trataba de la película de Jessie, y querían que ella tuviera una voz algo distinta a lo que habíamos escuchado hasta ahora", relató.

La cantante, conocida por escribir canciones inspiradas en sus experiencias personales, ya había explorado otras perspectivas narrativas en álbumes como "Folklore" y "Evermore".

Por esa razón, componer desde el punto de vista de un personaje ficticio no representó una experiencia completamente nueva.

Swift, quien se declaró "fan de Jessie", también valoró el respaldo de quienes mejor conocen al personaje, entre ellos la actriz Joan Cusack, Randy Newman y los codirectores Kenna Harris y Andrew Stanton.

Rosalía y Olivia Dean frente a la inteligencia artificial

La defensa de la creatividad humana también estuvo presente durante la conversación, cuando Swift fue consultada sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical.

La artista se mostró optimista sobre el futuro de la creación artística y mencionó dos álbumes que considera "perfectos": "The Art of Loving", de Olivia Dean, y "Lux", de Rosalía.

"El de Olivia Dean es como un abrazo cálido. Lo pongo constantemente en casi cualquier situación. Y Rosalía ha hecho este álbum conceptual, expansivo y ambicioso, que solo podría salir de la experiencia de vida de esta mujer", afirmó.

Para Swift, ambos trabajos representan el valor de la sensibilidad y las experiencias personales en la creación musical.

"Son humanos, están hechos por humanos, hablan de experiencia humana, y por eso los humanos conectamos con ellos", sostuvo.

La cantante considera que esa conexión emocional constituye uno de los elementos fundamentales de la música, incluso en un momento en que las nuevas tecnologías plantean interrogantes sobre el futuro de la composición.

Dos nominaciones a los Grammy

Swift recibió este lunes dos nominaciones a los Grammy por "I Knew It, I Knew You", en las categorías de canción del año y mejor canción escrita para medios audiovisuales.

Además, su álbum "The Life of a Showgirl" competirá con los trabajos de Olivia Dean y Rosalía en la categoría de álbum del año, considerada la más importante de estos premios.

De esta manera, las tres artistas coincidirán en una de las principales categorías de la ceremonia, después de que Swift destacara públicamente el valor creativo de los proyectos de sus competidoras.