La actriz Penélope Cruz en una imagen de archivo. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

Netflix anunció este jueves el inicio de la producción de Patricia, un drama sobre violencia machista y maltrato escrito y dirigido por Juan Diego Botto y protagonizado por la actriz española Penélope Cruz, que también participa en la producción con su compañía audiovisual Moonlyon.

Cruz dará vida a Patricia, una mujer que sale del infierno de una relación de doce años de maltrato para enfrentarse a un proceso judicial en el que temerá por el bienestar de sus hijos.

Completan el reparto de la película Goya Toledo (Amores Perros, Marsella), Rafa Castejón (El buen patrón), Pilar Gómez (Tarde para la ira), Dylan Radley (El nido) y Ramón Barea (Cinco lobitos, Todos lo saben), entre otros.

"Tras dos años de escritura y un largo proceso de investigación, que incluyó horas de entrevistas con mujeres que nos confiaron sus historias, es un privilegio para mí poder contar esta historia con este reparto y este equipo artístico", explicó Botto en un comunicado.

La película es el segundo largometraje del actor y director argentino-español, que ya trabajó con Cruz en su debut como cineasta en el thriller social de 2022, En los márgenes.

Por su parte, Penélope Cruz señaló que se trata de una historia "muy necesaria" que representa a "tantas otras mujeres que sufren cada día este tipo de violencia".

"Después de más de dos años desarrollando lo que será el primer largometraje de ficción de mi productora y a punto de comenzar el rodaje, siento una emoción enorme. Juan ha escrito un guión maravilloso y es un honor poder contar esta historia con él", aseguró Cruz.

La historia

El vicepresidente de Contenido de Netflix en España, Portugal y Turquía, Diego Ávalos, afirmó que la historia de Patricia es "de las imprescindibles: valiente, muy humana y en manos de un equipo extraordinario".

La película llegará a la plataforma tras su estreno en salas españolas.

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