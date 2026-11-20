La actriz estadounidense Bo Derek, convertida en símbolo de sensualidad tras protagonizar "10, la mujer perfecta" en 1979, celebra sus 70 años alejada de los reflectores. ( EFE )

Bo Derek, la actriz que se convirtió en un símbolo de belleza y sensualidad con la película '10' (1979), cumple este viernes 70 años alejada de los reflectores y con una celebración que se extenderá durante varias semanas, con cenas junto a amigos y su esposo, el actor John Corbett.

Nacida como Mary Cathleen Collins el 20 de noviembre de 1956 en Long Beach (California), Derek comenzó su carrera frente a las cámaras como modelo y llegó al cine siendo adolescente.

A los 16 años fue elegida para protagonizar 'Fantasies', una película de bajo presupuesto rodada en Grecia y dirigida por John Derek, con quien se casaría en 1976.

Rodada en 1973 bajo el título provisional de 'Once Upon a Love', la cinta no llegó a los cines hasta 1981, después de que problemas económicos retrasaran su posproducción y de que surgieran complicaciones legales relacionadas con la edad de la actriz, debido a sus escenas de desnudos y contenido erótico.

Su salto a la fama

Su salto a la fama llegó en 1979 con '10, la mujer perfecta', una comedia romántica de Blake Edwards en la que compartió reparto con Dudley Moore y Julie Andrews.

Aunque su aparición en pantalla era breve, bastaron unos minutos para convertirla en una de las figuras más reconocibles de la época.

La escena en la que corre por una playa mexicana con el cabello rubio recogido en pequeñas trenzas se convirtió en un fenómeno cultural, convirtiéndola en uno de los símbolos sexuales de finales de los setenta y principios de los ochenta.

La actriz, quien ha relatado que no tenía grandes aspiraciones para convertirse en una estrella de Hollywood, tenía 22 años cuando se estrenó la película y el éxito cambió su vida.

Un año más tarde, Derek fue nominada al Globo de Oro como nueva estrella del año y a partir de entonces protagonizó los filmes con menos suerte en la crítica como: 'Tarzan, the Ape Man' (1981), 'Bolero' (1984) y 'Ghosts Can´t Do It' (1989), de su esposo, John Derek.

Relación con John Derek

Su relación con el cineasta también acaparó la atención pública. Ambos se conocieron durante el rodaje de 'Once Upon a Love', cuando ella tenía 16 años y él 46, era un hombre casado con la actriz Linda Evans, quien también trabajaba en la producción como fotógrafa.

Según los registros del American Film Institute (AFI), Derek y el director se enamoraron durante el rodaje, tras lo cual Evans abandonó la producción.

La pareja se casó en 1976 y permaneció unida hasta la muerte del cineasta en 1998, a los 71 años. Tras su fallecimiento, Derek fue reduciendo su presencia en los grandes papeles cinematográficos y dedicó parte de su actividad pública a la protección animal.

Defensora de animales

La actriz se convirtió en portavoz de la campaña del Animal Welfare Institute para acabar con el sacrificio de caballos mediante legislación federal y estatal en EE.UU.

También participó en iniciativas contra el tráfico de especies silvestres y ha ocupado cargos vinculados a la protección animal y el bienestar de los caballos.

En una entrevista con People publicada este viernes, la actriz contó que disfruta celebrar su cumpleaños y que este año, por sugerencia de su esposo, optó por organizar varias cenas con amigos en lugar de una gran fiesta.

Derek vive con John Corbett en un rancho cerca de Santa Bárbara (California), donde también tienen un caballo y dos perros.

La actriz conoció al protagonista de 'Sex and the City' en 2002, durante una cita a ciegas organizada por el agente de Hollywood Norby Walters. Desde entonces, la pareja ha permanecido unida.

Se casaron en una ceremonia privada en 2020, tras 18 años de relación.

En los últimos años, Derek ha tenido cameos o personajes secundarios en cine y televisión como en 'CSI: Miami', 'John Bronco' (2020) o 'Heaven's Murderer' (2025)