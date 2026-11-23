Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de la película "La bola negra", en una imagen de archivo. ( EFE )

La bola negra ya es la película más taquillera del año en España tras recaudar este fin de semana 420,000 euros, con lo que llega a los 40.5 millones de euros desde su estreno y se sitúa por encima de Spiderman: Brand New Day y The Odyssey, según datos confirmados por Rentrak Spain a EFE este lunes.

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi gira torno a la figura del poeta español Federico García Lorca.

Ya estaba la primera en número de espectadores desde principios de noviembre, cuando superó los 5.5 millones de entradas vendidas, una cifra que ya ha llegado a los 5.9 millones con los 50,000 de este fin de semana.

Pero, además, ahora sobrepasó la taquilla de las dos producciones estadounidenses que se mantenían ligeramente por encima (40.1 millones el título de Destin Daniel Cretton y 39.6 millones el de Christopher Nolan).

La bola negra se coloca también como la tercera producción española más taquillera de la historia, ya que, tras superar a Ocho apellidos catalanes, por delante de ella solo se sitúan Ocho apellidos vascos (56 millones) y Lo imposible (42 millones).

Del total de películas estrenadas en el país es la sexta de un ránking encabezado por Avatar (80.7 millones de euros), seguida por la ya mencionada Ocho apellidos vascos, Avatar: The Way of Water (51 millones), Inside Out 2 (45.5 millones) y Titanic (42.7 millones).

Película exitosa en taquilla

A nivel mundial, la recaudación de La bola negra alcanza los 50.2 millones de dólares, según Box Office Mojo.

El impacto también se traduce en galardones, ya que el filme acumula 14 premios y 15 nominaciones a nivel internacional, entre los que se encuentran Mejor Dirección del Festival de Cannes, el Premio del Público en San Sebastián, Sidney, Toronto y Londres, o el Krzysztof Kieslowski a la Mejor Película en Denver.

Además, la película fue seleccionada por la Academia de Cine española para representar a España en la carrera al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios y figura, según The Hollywood Reporter, entre las cinco favoritas para ser nominada en algunas de las principales categorías.