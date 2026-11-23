"¿Por qué la ciencia ficción es solo para hombres?", se pregunta la actriz malasia Michelle Yeoh (Wicked), que defiende en una entrevista con EFE que las mujeres también aman este género y tienen derecho a protagonizar sus historias, como demuestra su nueva serie Blade Runner 2099, donde comparte pantalla con la estadounidense Hunter Schafer (Euphoria).

La serie, que llega el miércoles a Prime Video, transcurre 50 años después de los acontecimientos narrados en Blade Runner 2049 (2017).

Supone un punto de inflexión en la franquicia: por primera vez, dos mujeres toman las riendas de este universo futurista, hasta ahora protagonizado por personajes masculinos como los encarnados por Harrison Ford o Ryan Gosling.

"Siempre ha sido así. Y pienso: ¿por qué la ciencia ficción es solo para hombres? Parece que a las mujeres nos gusta igual".

"Y poder formar parte de lo que define a la ciencia ficción, la narrativa y la manera de contar sus historias, es muy importante", afirma Yeoh, de 64 años, durante una charla con EFE en un hotel de Londres.

La actriz malasia, ganadora de un Óscar en 2023 por 'Todo a la vez en todas partes', valora que esta serie, creada también por una mujer, Silka Luisa, permita a las intérpretes tener voz en un género tradicionalmente masculino.

"No queremos quitarle el trabajo a los hombres. No es su trabajo, son nuestros trabajos. Y deberíamos tener la oportunidad de compartirlos por igual", destaca Yeoh.

Hunter Schafer, sentada junto a su compañera de reparto, opina que tanto su personaje como el de Yeoh en 'Blade Runner 2099' se habrían comportado de manera similar si fueran hombres, aunque reconoce que es "emocionante" ofrecer nuevas perspectivas que, pese a ser sutiles en pantalla, espera que los espectadores puedan apreciar.

Los replicantes toman el mando

La serie, de ocho capítulos, sigue a Cora (Schafer), una joven fugitiva acostumbrada a suplantar identidades, que se ve obligada a hacerse pasar por una Blade Runner y ocultar quién es ante Olwen (Yeoh), una replicante (humanoides con fecha de caducidad) veterana que afronta sus últimos días de vida, mientras ambas emprenden una importante misión.

El universo de Blade Runner tiene su origen en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), de Philip K. Dick. Fue adaptada al cine, primero por Ridley Scott en Blade Runner (1982) y continuada, décadas después, por Denis Villeneuve en Blade Runner 2049 (2017).

Inicialmente, la obra planteaba una visión distópica del futuro que hoy invita a preguntarse: en un mundo en el que los robots ya son una realidad y la inteligencia artificial empieza a sustituir a los humanos, ¿sigue siendo ciencia ficción o la realidad la ha alcanzado?

Ambas protagonistas de Blade Runner 2099 coinciden en que todavía es ciencia ficción, aunque la actriz malasia sostiene que también aborda cuestiones existenciales, como la humanidad, la identidad, los deseos o la propia supervivencia de la especie humana.

Yeoh explica que en el año 2099, en el que se sitúa la serie, "las tornas han cambiado" y los replicantes ahora están al mando: "Ellos son los Blade Runners y los humanos los fugitivos", cuenta.

Un rodaje con toque barcelonés

La historia de Blade Runner 2099 se sitúa en un Los Ángeles futurista, pero en realidad buena parte de las escenas se rodaron en Barcelona y localidades cercanas.

Entre los lugares que aparecen en la serie figuran la mítica sala de baile La Paloma, Las Tres Chimeneas, en Sant Adrià de Besòs, o la antigua sede de la Mutua Metalúrgica, en Cabrils, entre otras.

"¡Nos encanta Barcelona!", declaran Yeoh y Schafer al unísono. La actriz malasia recuerda con especial cariño la primera escena que rodaron en tierras catalanas, en la playa de las Salinas de Cubelles.

"Estábamos fuera del estudio, en una localización real. El mar era increíble y después nos montamos en un barco y nos lo pasamos muy bien".

Entre risas, Yeoh admite que, durante el mes que pasó en la ciudad condal, solo le dio tiempo a aprender español y catalán para pedir comida y bebida. "Estuvimos muy relajadas. Los rodajes son duros, pero una vez que llegamos allí nos sentimos muy bienvenidas", agrega.

Fuera de cámaras, Schafer repara en la referencia a Pedro Almodóvar en la ropa del periodista de EFE y exclama: "¡Amo tu sudadera!".

Preguntada por si le gustaría trabajar con el laureado cineasta español, la actriz estadounidense responde: "¡Oh, Dios mío, cualquier día!". Y Yeoh se suma a la propuesta: "¡Sí, con gusto!".