Fotografía de archivo de la actriz Karla Sofía Gascón a su llegada al photocall de la gala de la 33ª edición de los Premios Unión de Actores y Actrices en Madrid. ( EFE )

Karla Sofía Gascón confiesa que vive preocupada desde que se levanta hasta que se acuesta y que está "harta de la maldad" y de la gente "que se llena destruyendo el trabajo que otros hacen".

Estas actitudes precisamente caracterizan a la temible viuda Bronson que interpreta en la película del oeste Trinidad, que se estrena el 4 de diciembre.

La actriz madrileña, de 54 años, respondió así, en una entrevista con EFE, a la pregunta de si está preocupada por el panorama político y social en España, y ante la celebración de las elecciones generales adelantadas de este próximo domingo.

Pero pese a este pesimismo, plasmado en declaraciones como.

"Desde que tengo uso de razón el mundo ha sido un asco, lo que me extraña es que sigamos pensando que tenemos la solución a las cosas que hemos visto que no la tienen", la actriz está en un buen momento personal y profesional.

"Virgencita, virgencita que me quede como estoy", bromea al repasar sus proyectos.

Gascón se hizo mundialmente conocida por su papel de Emilia Pérez en 2024, por el que ganó un premio en Cannes y estuvo nominada al Óscar, aunque su candidatura quedó lastrada por una fuerte polémica cuando salieron a la luz antiguos mensajes suyos de contenido islamófobo y otros críticos con los premios de la Academia de Hollywood.

Un viacrucis durante el que la actriz trans, que hizo pública su transición de género en 2018, pidió disculpas y se retiró del foco público, aunque también denunció una "campaña de odio y desinformación", además de amenazas e insultos.

En este tiempo ha seguido trabajando, por ejemplo, en la italiana Scuola di seduzione, y ahora está a punto de estrenar el western Trinidad, dirigido por Laura Alvea y José F. Ortuño, ambientado a finales del siglo XIX, cuando una joven española (Gabriela Andrada) llega al salvaje Oeste acompañada de su madre (Paz Vega) y de su hermana (Sofía Allepuz) huyendo de la justicia que la persigue en su país. Allí encontrará a un personaje temible.

"Estamos en un momento en el que hay demasiadas viudas Bronson", dice Gascón en referencia a su papel de malvada, que le resulta "mucho más fácil" de encarnar por lo alejado que está de ella misma.

Sobre su método interpretativo, explica que lo primero que hace es encontrarle la voz adecuada al personaje. "Y en este caso tenía que encontrar la voz de esta señora mayor, amargada, vieja, calmada, sin ganas y con autoridad", remarca.

Una línea de trabajo que, según cuenta, encontró en México, donde antes de su transición actuó en varias telenovelas como Corazón salvaje o Hasta el fin del mundo y donde comenzó a usar el método Meisner, que consiste en que el intérprete "sale de su cabeza", escucha al otro y reacciona de manera directa y honesta a las emociones del presente.

Un sistema que le dio "muchísima más libertad" y cuyo buen funcionamiento vio confirmado en 'Emilia Pérez', asevera Gascón, para quien "el problema es encontrar personajes que estén a la altura de ese tipo de fórmula".

Película junto a Los Javis

La actriz cree que "el culmen" podría llegar el año próximo, cuando se estrenará Las malas, coproducida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis (La bola negra), junto a productoras de Argentina, España y el Reino Unido y dirigida por Armando Bó.

En ella Gascón es Tía Encarna, líder de un grupo de trabajadoras sexuales trans que adopta inesperadamente a un bebé abandonado.

También tiene pendiente el estreno de The Life Lift, dirigida por Stefania Rossella Grassi.

"Hubo un momento en el que tuve que rechazar hacer un tipo de personajes masculinos porque no quería seguir asociándome a eso", reflexiona.

Pero "hoy mismo, como actriz, si me ofrecen hacer un personaje de viejo en una película de vaqueros, me lo pensaría, como si me ofrecen hacer de Frankenstein, de vampira, de vampiro, de monstruo, de lo que sea", asegura.

Y es que, a juicio de Gascón, sería "maravilloso" que la industria cinematográfica estuviera "preparada para ofrecer papeles de todo tipo" a los intérpretes, sin limitarse a pretender que representen en pantalla lo que son en su vida real.

"Me parece absurdo y no es mi profesión. Para hacer de mí misma, lo hago todos los días cuando me levanto de la cama".

"Entonces, si podemos lanzar un SOS a la industria del cine es: por favor, dejémonos de rollos y vamos a disfrutar de crear, del arte y a ser libres en lo que hacemos, que es muy bonito", concluye.

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