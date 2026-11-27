Una joven incomprendida y poco convencional con un oculto poder mágico es la nueva estrella de Disney en Hechizo: bienvenidos a Hexe, que se estrena este viernes para descubrir cómo alcanzar el verdadero potencial de cada uno a través de la magia de la animación, según explica su productor, Roy Conli, en una entrevista con EFE.

Conli, que se alzó con el Óscar a mejor película de animación en 2014 por Big Hero 6, ha producido la nueva película de Disney junto a Yvett Merino (Encanto) y bajo la dirección de Fawn Veerasunthorn (Wish), Jason Hand (Moana 2) y Josie Trinidad (Zootopia).

"Siempre he pensado que nuestras películas se construyen a partir de algo", señala Conli sobre la moraleja de cada producción de Disney.

En este caso presenta a Billie Doe, una adolescente que desconoce sus poderes mágicos, pero que descubrirá su verdadero potencial como hechicera al sumergirse en Hexe, el nuevo mundo mágico del estudio, para salvarlo de la malvada Reina Celeste, a la que pone voz Jodie Foster.

Magia para liberarse de lo convencional

En contraste con un gris, aburrido y convencional mundo real en el que Billie no encaja, esta joven hechicera descubre en Hexe un colorido y rocambolesco lugar mágico donde puede ser ella misma y en el que incluso los objetos más desanimados cobran vida, como Bucket, un caldero encantado que será un fiel amigo de la protagonista en esta aventura.

El equivalente de la magia de Hexe en el mundo real reside, asegura Conli, en "la relación con tu familia y tus amigos", pues esa es "la magia de este mundo, y hay mucha por todas partes".

Ese componente familiar toma protagonismo en Alice, la madre de Billie, que acompaña a su hija en una odisea mágica en la que la relación maternal cobra fuerza narrativa y sobre la cual recae el peso emocional de la película.

"Billie y su madre se restringen una a la otra", explica Conli, que añade que la película aborda "cómo eliminar esas restricciones" para alcanzar "el verdadero potencial" de cada persona.

El productor ha establecido un paralelismo entre su vida personal y la de Billie: "Crecí en un entorno suburbano en Estados Unidos y soñaba con dedicarme al teatro y al cine, algo que mi familia no entendía en absoluto".

Sin embargo, al igual que Billie encuentra su mundo mágico, él siente que su vida es "mucho más colorida ahora" gracias a la trayectoria profesional y a las decisiones que tomó: "Había un mundo que quería explorar, uno totalmente distinto a la vida que llevaba en aquel entonces".

Para Conli, ese es el eje central y moral de esta historia: "Encuentra tu rumbo, descubre dónde quieres estar y, después, ve a por ello".

Sobre si la historia de la nueva protagonista de Disney puede ayudar a aquellos jóvenes que no encuentren su lugar en un mundo convencional, afirma que "ojalá tocar el corazón de quienes la vean y lograr transformarlos".

Y es que contar historias tiene "un poder inmenso y es el medio más poderoso para influir en la vida de las personas brindando esperanza e inspiración".

Un veterano con más de 30 años en Disney

Con Big Hero 6 (2014), Conli logró hacerse con la estatuilla más preciada del cine, y con Tangled (2010) consiguió un enorme éxito adaptando la clásica historia de Rapunzel.

De los protagonistas de estas películas, el productor piensa que Billie es "una mezcla de ambos", aunque de ella destaca "su aire contemporáneo".

Con más de 30 años en el estudio, Conli subrayó en la presentación a los medios de esta nueva apuesta que Disney sigue dibujando a mano para comenzar el proceso de animación.

"Trabajamos con magia, porque la animación es magia. La animación de Disney tiene un ADN que se remonta al dibujo a mano, y me encanta el hecho de que no vaya a desaparecer, porque es parte de nuestra cultura", celebró.

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