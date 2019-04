$!Actor mexicano Pablo Lyle mata hombre de un golpe en la cabeza

A su llegada a México, el actor de 32 años manifestó que “no puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (...)”.

“Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema... Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer”, insistió.

El actor se dio a conocer con una participación en la teleserie “Código Postal”, en 2006.

Desde entonces, ha seguido trabajando en telenovelas de la cadena Televisa, entre las que se incluyen “Una familia con suerte”, “La sombra del pasado” y “Mi adorable maldición”.