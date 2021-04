$!Actores de Hollywood con los que hay que pensarlo dos veces trabajar

Hay que pensarlo no una, si no dos veces para trabajar con algunas estrellas de Hollywood.

Por una cosa o por otra, hay una lista de actores en Hollywood con los rodar parece no resultar demasiado sencillo. Estos son algunos de los que llevan la etiqueta de “difíciles".

Puede que en la pantalla fuesen encantadores, que las productoras se los rifasen y que su nombre en el cartel de una película se tradujese en grandes recaudaciones de taquilla. Pero eso no impide que, detrás de los focos, ya sea por método, comportamiento o ego, lleven colgada la etiqueta de difíciles.

Estos son algunos de los actores de Hollywood con los que, según se ha dicho, puede resultar complicado trabajar.

VAL KILMER

Joel Schumacher dirigió en 1995 a Val Kilmer en “Batman Forever”. Solo un año después, Entertainment Weekly publicó un texto en el que se afirmaba que el director lo calificaba de “infantil e imposible”. Pero esto no es todo. Tres días dirigió Richard Stanley a Kilmer antes de ser despedido.

En esos tres días, en cuanto llegaba el actor, la discusión estaba asegurada. “No me gusta Val Kilmer, no me gusta su ética de trabajo y no quiero volver a asociarme con él nunca más”, dijo John Frankenheimer, quien sustituyó a Stanley.

El propio Marlon Brando, con el que en cierto momento compartió set de rodaje, tuvo sus más y sus menos con el actor: “Tu problema es que confundes el talento con el tamaño de tu cheque”, le dijo.

“Me gusta correr riesgos y esto a menudo daba la impresión de que estaba dispuesto a arriesgar su dinero, lo que fue una tontería por mi parte. Ahora lo entiendo”, dijo el actor en 2017 en una sesión de Reddit, cuando le preguntaron por esa fama de “enfant terrible”.

KATHERINE HEIGL

“Puede que dijese un par de cosas que no te gustaron, pero entonces eso escaló a ‘es ingrata’ y entonces eso ascendió a ‘es dificil’ y eso llegó a ‘no es profesional”, dijo la actriz Katherine Heigl sobre su reputación de ser una persona con la que mejor no trabajar.

“¿Cuál es tu definición de difícil? ¿Alguien con una opinión que no te gusta? A ver, tengo 42 años y eso me cabrea”, añadió durante su entrevista en el Washington Post a finales de enero de este año.

Hubo varios episodios por los que acabaron asignándole la etiqueta de “difícil”, como quejarse por los horarios de rodaje de “Grey’s Anatomy”, la serie en la que se hizo famosa, cuando probablemente eran así para adaptarse a sus otros proyectos.

También retirarse de la carrera al Emmy a mejor actriz secundaria por su papel en la serie de temática médica en 2008 fue un punto en su contra. “No sentí que me dieron el material esta temporada para justificar una nominación”, dijo.

Muchos vieron una vendetta por haber quitado a su personaje de la trama.

BILL MURRAY

A lo largo de los años, se han alzado algunas voces que calificaban al protagonista de “Ghostbusters” o “Groundhog day” de no ser una persona fácil en el set.

Según publicó Yahoo en 2019, Richard Dreyfuss dijo que el rodaje de “What about Bob?”, de 1991, se vio empañado por el comportamiento de Murray, “el matón borracho irlandés”, como lo definió.

“A veces, Bill era irracionalmente mezquino y no estaba disponible; constantemente llegaba tarde al set”, dijo Harold Ramis, director de “Groundhog Day”.

“Lo que quería decirle es lo que les decimos a nuestros hijos: 'No tienes que tener rabietas para conseguir lo que quieres. Solo di lo que quieres’”, añadió.

“Recuerdo que un amigo me dijo hace un tiempo: 'Tienes reputación'. Y yo dije: '¿Qué?' Y él dijo: 'Sí, tienes la reputación de ser difícil de trabajar contigo'”, dijo Murray a The Guardian en 2018. “Pero solo obtuve esa reputación de personas con las que no me gustaba trabajar, o personas que no sabían cómo trabajar o qué es el trabajo”, añadió.

EDWARD NORTON

La dificultad de trabajar con Edward Norton, protagonista de “Primal Fear” y “American History X”, parece residir en su determinación por tomar las riendas, no solo de su interpretación, sino de la historia.

Tony Kaye, director de esta última cinta dijo que Norton había interferido con su película, incluso llegando a trabajar en su edición.

En declaraciones al periódico británico The Guardian, en 2002, el director afirmó: “Siempre que discutía con Norton, no tenía apoyo. Podría limpiar el suelo conmigo porque es un gran articulador”.

Hay diferentes testimonios del impulso de Norton a la hora de cambiar y ajustar guiones y ni siquiera Marvel se libró de sus influencias creativas en la primera y única película de “Hulk” que protagonizó.

Para la siguiente entrega el estudio había cambiado a Norton por Mark Ruffalo. Buscaban a alguien “que comparta el espíritu creativo y colaborativo del resto del reparto”, dijeron a los medios.

CHEVY CHASE

En 2018, el Washington Post publicó una pieza titulada “Chavy Chase no puede cambiar”, y cuyo subtítulo rezaba “la estrella de la comedia de 74 años está sobria y lista para trabajar.

El problema es que nadie quiere trabajar con él”. Ese mismo año, Dani Glover, con el que trabajó en la serie “Community”, habló en un perfil del New Yorker sobre su experiencia con Chase.

Glover comentó que el actor le había dicho “la gente piensa que eres más divertido porque eres negro”.

Y añadió que un verdadero artista tiene que saber cuándo ha acabado su reinado. Chase no negó haberlo dicho, pero rechazó la interpretación.

Algunos de los que han trabajado con él lo han tildado de desagradable, agresivo, engreído, cruel y ofensivo, entre otros calificativos.

“Lo que hice ya está hecho. No puedo cambiar nada. Y soy viejo. Ya no tengo que preocuparme por lo que hice. Yo sé quién soy. Las personas que me conocen saben quién soy. Y estoy orgulloso de ser quien soy”, reflexionó el actor sobre su vida en la entrevista del Washington Post.