$!Actores infantiles que perdieron la vida de forma trágica

A sus once años empezó a interpretar papeles pequeños en programas de televisión británicos como The Bill y After You Have Gone. En 2007 hizo de Marcus Belby en la película Harry Potter y el príncipe mestizo. Este fue el personaje más importante de su carrera e, incluso, llegó a firmar para la siguiente película de la saga, Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Sin embargo, en 2008, a sus 18 años, fue apuñalado saliendo de un bar en Londres. Knox fue atacado por intentar defender a su hermano menor que estaba siendo amenazado por dos hombres armados con cuchillos. Los criminales fueron judicializados y encarcelados en 2009.