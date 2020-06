$!Actores que abandonaron sus mayores éxitos

Si bien no han trascendido los motivos por los que Rose decidió no encarnar a la mujer murciélago en la segunda temporada, la actriz aseguró que había sido una decisión muy difícil, según la BBC.

En el cine tenemos el ejemplo de Jodie Foster y su negativa a interpretar a Clarise Starling en el filme “Hannibal”, la secuela de “The silence of the lambs”, por la que ganó un Óscar en 1992. Su lugar lo ocupó Julianne Moore.

El personaje de Steve Carell en la serie cómica “The Office”, en su versión estadounidense, que se emitía en la NBC, era uno de los más queridos y alabados.

El actor interpretó a Michael Scott durante siete temporadas además, como hizo algún compañero de rodaje, de haber escrito algún episodio, en concreto los titulados “Casino Night” y “Survivor Man”.

Pero cuando se planteaba la siguiente etapa, Carell decidió que no habría una octava para él y la ficción acusó la marcha de uno de los personajes estrella.

Al principio se habló de la compatibilidad entre vida familiar y profesional como la razón que llevó a Carell a dejar de meterse en la piel de Scott. Sin embargo, recientemente, un libro llamado “The Office: The untold story of the greatest sitcom of the 2000s”, apuntaba en otra dirección.

Según las entrevistas que el autor Andy Green incluye en el libro, y que recogió Collider, la salida de Carell no fue una decisión totalmente unilateral.

Resumiendo: el actor comentó durante una entrevista radiofónica que podía ser su última temporada, casi inconscientemente, y aclaró después a la cadena que su intención era continuar, pero no hicieron mucho para que se quedase.

SANDRA OH, DE “GREY’S ANATOMY” .