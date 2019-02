¡Actrices en competencia! Entre ellas está la ganadora del Óscar

El Óscar a la mejor actriz en la 91 edición de los premios de la Academia presenta una de las rivalidades más fuertes que se recuerdan, y aunque Glenn Close parte como favorita, no sería nada extraño ver a Olivia Colman o incluso Lady Gaga subir al escenario a recoger la estatuilla dorada.

Su impresionante trabajo en “The Wife” le ha deparado su séptima nominación al Óscar y la cuarta en esta categoría. Previamente fue candidata por “Fatal Attraction” (1987), “Dangerous Liaisons” (1988) y Albert Nobbs (2011), y aspiró también al premio como mejor actriz de reparto por “The World According to Garp”, (1982) “The Big Chill” (1983) y “The Natural” (1984).

La candidatura le llega por interpretar a otra monarca, la reina Ana, la última soberana británica de la casa de los Estuardo. “ The Favourite” gira en torno a la relación de la excéntrica y perturbada monarca con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Emma Stone y Rachel Weisz, también nominadas en la categoría de mejor actriz de reparto.

Esta es su primera nominación en la categoría de mejor actriz y la tercera que obtiene en su carrera tras la cosechada este año en el campo de mejor canción original (”Shallow”) y la obtenida por “The Hunting Ground” (2015) con el tema “Til It Happens to You”.

Además, se trata de su primer trabajo como protagonista, ya que previamente había intervenido con pequeños papeles en cintas como “Machete Kills” (2013) o “Sin City: A Dame to Kill For” (2014), y series como “American Horror Story”, con la que ganó un Globo de Oro.