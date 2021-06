$!Actriz Angélica Vale tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La veterana actriz mexicana Angélica Vale tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Así lo dio a conocer la hija de la primera actriz Angélica María al recibir la noticia. ⁠"Mi marido me dijo que a mi mamá le iban a hacer una mención especial, yo planeando todo, me hizo grabar un recorrido de la estación donde estábamos, diciendo que mi mamá iba a tener esta mención especial en el ‘Hollywood Walk Of Fame’, ya estoy sentada, y de pronto cuando oí mi nombre lo primero que hice fue ponerme a llorar," dijo en una entrevista exclusiva para La Opinión Los Angeles.

Otra actriz mexicana también será honrada y se trata de la actriz de la fama mundial Salma Hayek, quien ha actuado en cintas como "Frida" y "La balada del pistolero".

E medio Tomatazos reseña que el Paseo de la Fama de Hollywood (Hollywood Walk of Fame) es uno de los lugares más conocidos y emblemáticos que rinden homenaje a las celebridades de la industria del entretenimiento.

En años anteriores varios mexicanos fueron añadidos a esta famosa acera, como Eugenio Derbez en 2016 o Guillermo del Toro en 2019.

Vale ha tenido una larga carrera en México desde que era bebé, pues su madre es una consagrada actriz del cine y el teatro. Ella siguió sus pasos en telenovelas como "Amigas y rivales" y "La fea más bella" y en Hollywood en "La era del hielo", además de su paso por el humor en programas de parodia.

De su lado, Salma, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, comenzó su carrera en telenovelas y luego saltó a la fama con películas como El callejón de los milagros, Del Crepúsculo al Amanecer y recientemente por Duro de cuidar 2.

"Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años", escribió Salma agradeciendo este logro en su carrera.