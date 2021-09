$!Alejandra Guzmán y Laura León mostrarán su lado erótico en polémica serie “El juego de las llaves”

Laura León y Alejandra Guzmán, dos de las cantantes mexicanas más emblemáticas en sus géneros, regresan a la actuación dejando atrás los tabúes de la sexualidad en la segunda temporada de “El juego de las llaves”.

“Mi época no era así, yo también me abrí, nunca había hablado de sexo así, y me sentía extraña cuando me daban juguetitos para hablar de ellos, había unos que no entendía qué eran”, aseguró este miércoles Guzmán en entrevista con Efe.

“El juego de las llaves” sigue la historia de un grupo de amigos que decide intercambiar a sus parejas para experimentar en temas sexuales.

La primera temporada impactó al público con su apertura a estos tópicos tabú como las parejas “swingers”, la libertad sexual o el poliamor, y puso en duda la veracidad de la monogamia.