$!Amanda Seyfried pasa de vivir en una granja a ser posible nominada al Oscar

Cuando aun era una niña comenzó a hacer trabajos como modelo y participó en las funciones del colegio, además de tomar clases de canto. Siendo adolescente, Seyfried viajaba a menudo a Nueva York para rodar escenas en telenovelas como As the world turns o All my children .

Su padre era amante del cine y, según publicó recientemente The New York Times , la enganchó en el amor por el séptimo arte con comedias y clásicos como “Nosferatu”.

Cuando iba a ingresar en la universidad, recibió una propuesta para formar parte del cartel de Mean Girls, de 2004, lo que le hizo posponer sus planes académicos, que finalmente canceló para dedicarse a la interpretación.

Tras esta cinta, la actriz fue encadenando papeles en series televisivas con apariciones en largos como Nine Lives o Alpha dog.

En 2008, llegó otro éxito en su carrera Mamma mia, un musical en el que comparte pantalla con Meryl Streep, entre otros, y Letters to Juliet.

Seyfried dijo al mencionado medio estadounidense que la industria es un lugar aterrador para una persona joven, para “alguien que no tiene una columna vertebral”. “Me han puesto en situaciones muy difíciles”, expresó.

“Tenía que pasearme sin ropa interior ni camiseta, contra mi voluntad, pero sentía que no tenía el poder para decir, ‘No, esto me hace sentir incómoda”, aseveró.

En 2013, aproximadamente, decidió que Los Ángeles no sería su residencia mientras no estuviese trabajando. Ese año se trasladó a una granja en las montañas de Catskills, en el estado de Nueva York.

“Vivo en una granja. Es lo que siempre quise”, dijo la actriz, según US Magazine. Estar fuera del circuito hollywodiense cuando no está rodando la ayuda a estar en contacto con la naturaleza y a reiniciar, a mantenerse fuera del tablero cuando no es necesario, según ha comentado la actriz.

“Todo el mundo necesita un centro de gravedad. Un sitio en el que sentirse seguro”, afirma.

Dos hijos, conciencia y una enfermedad

En su granja en Catskills, Seyfried vive con caballos, un burro, cabras, pollos... y con su marido, el también actor Thomas Sadoski, y sus dos hijos. El matrimonio se conoció en 2015, mientras trabajaban en The way we get by, y ambos tenían pareja en ese momento, por lo que su conexión era puramente platónica.