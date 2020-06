$!Anne Hathaway y Bill Murray protagonizarán 'Bum's Rush' de Aaron Schneider

Anne Hathaway y Bill Murray serán los protagonistas de 'Bum's Rush', la próxima cinta de Aaron Schneider, que este verano estrenará 'Greyhound' con Tom Hanks.

Según el diario The Hollywood Reporter, Robert Duvall está negociando sumarse a Hathaway y Murray para incorporarse al reparto de la historia, que contará la relación entre Pearl (Hathaway), una diseñadora de calzado artesano y un perro callejero animado por Murray.

'Bum's Rush' transcurrirá en localizaciones de California y Nuevo México.

Schneider terminó recientemente el 'thriller' de guerra protagonizado por Tom Hanks 'Greyhound', que iba a estrenarse en cines pero por la pandemia del coronavirus llegará el 10 de julio a Apple TV+.

El debut de este director, 'Get Low' (2009), logró el premio a la mejor película en los premios Spirit del cine independiente.

Por su parte, Hathaway, que se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por 'Les Misérables' (2012), también participará en Armageddon Tim con Óscar Isaac, Robert de Niro y Donald Sutherland.

Esta cinta se basará en la experiencia de James Gray, su director, como alumno de la escuela Kew-Forest School de Nueva York, un centro en el que estudió, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gray brilló en cintas como 'We Own the Night' (2007), 'Two Lovers' (2008) o 'The Lost City of Z' (2016) y el año pasado presentó el drama familiar en el espacio 'Ad Astra', con Brad Pitt y Tommy Lee Jones como protagonistas.

'Cada película que haces es diferente, pero estoy tratando de hacer algo que es lo opuesto al vasto, solitario y oscuro vacío de la película que acabo de dirigir', dijo Gray.