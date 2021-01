$!Anya Taylor-Joy y Robert de Niro se suman a cinta estelar de David O. Russell

Anya Taylor-Joy y Robert de Niro son solo dos de los últimos fichajes del cineasta David O. Russell para el estelar reparto de su misteriosa nueva cinta.

El portal Deadline señaló que, además de Taylor-Joy y De Niro, también se han incorporado a esta película Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola.

Solo con los fichajes desvelados hoy ya quedaría un elenco muy sólido, pero es que previamente ya se había anunciado que esta cinta también contaría con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Zoe Saldaña y Rami Malek.

Más allá de los nombres de su fabuloso reparto, esta nueva película todavía no tiene título ni se han desvelado detalles de su trama.

Sí se sabe que supondrá el regreso al cine del aclamado director de fotografía mexicano Emmanuel 'El Chivo' Lubezki, que en 2016 se convirtió en la primera persona en ganar tres Óscar seguidos a la mejor fotografía ('Gravity', 2013; 'Birdman', 2014; y 'The Revenant', 2015).

David O. Russell ha sido candidato en cinco ocasiones a los Óscar, sin haberse llevado nunca la estatuilla, y en su filmografía sobresalen títulos muy interesantes como 'Three Kings' (1999), 'The Fighter' (2010), 'Silver Linings Playbook' (2012), 'American Hustle' (2013) y 'Joy' (2015).

Ganador de dos Óscar por 'The Godfather: Part II' (1974) y 'Raging Bull' (1980), De Niro está considerado como uno de los mejores intérpretes de la historia y el año pasado estrenó la cinta 'The War with Grandpa' (2020).

Por su parte, la latina Taylor-Joy se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más requeridas en EE.UU. tras películas como 'The Witch' (2015) o 'Split' (2016) y series como el tremendo fenómeno ajedrecístico de la serie 'The Queen's Gambit' (2020).

En el futuro tiene previsto protagonizar 'Furiosa', precuela de 'Mad Max: Fury Road' (2015); y también participará en 'The Northman', la nueva película de Robert Eggers ('The Witch') y en donde compartirá escenas con Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård y Björk.