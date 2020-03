$!Así daba pistas Ben Affleck de su romance con Ana de Armas

Los rumores de que Ben Affleck y su colega cubana Ana de Armas eran pareja comenzaron a circular a principios de este mes, cuando los artistas fueron vistos paseando acaramelados por las calles de La Habana.

Pero para quienes lo entrevistaron dos semanas antes en Miami era más que claro que allí pasaba algo. Affleck estaba comenzando entonces lo que muchos han llamado "el tour de las disculpas", pues cuando el actor se enfrentó a los periodistas ese 19 de febrero en la ciudad estadounidense para promover su película "The Way Back" ya había declarado a The New York Times que "el divorcio es el mayor arrepentimiento" de su vida.

Además se había deshecho en halagos en la prensa angloparlante hacia su exesposa, la también actriz y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner. Sin embargo, ante los medios latinos, el actor y director estaba más interesado en averiguar otra cosa: el significado de la palabra "temba", así como practicar el español que aprendió en México durante el año que vivió en la capital de ese país durante su adolescencia."¿Sabes qué significa tamba, temba?", iba preguntando Affleck a cada periodista citado para entrevistarlo en "Slam", la escuela que fundó el artista y empresario Pitbull en la ciudad en Miami.

Debió enfrentarse a más de 15 caras de confusión de reporteros llegados de Colombia, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico y hasta hijos de cubanos criados en Estados Unidos, hasta que dio con la respuesta que buscaba por cortesía de una cubana menor de 30 años.

"Lo que él estaba preguntando es qué es temba. Es lo que se les dice en Cuba a los viejos, o sea como hombres maduritos, pero que todavía se ven bien", explicó. "La frase es así 'búscate un temba pa' que te mantenga'. Que se lo enseñó Ana de Armas con quien acaba de filmar una película", precisó. No hizo falta sumar dos más dos para llegar a la conclusión de que detrás de la pregunta había más que una inocente curiosidad. Después de todo, De Armas tiene 31 años y Affleck, 47.

UNIDOS POR LA GRAN PANTALLA

Affleck y de Armas interpretaron a una pareja casada en el thriller "Deep Water", cuya fecha de estreno, antes de la crisis del coronavirus, era noviembre de este año. Los actores la filmaron en Nueva Orleans hace cuatro meses y, según han revelado supuestos amigos a las revistas estadounidenses, desde que se conocieron hubo química entre ellos.

La sospecha se convirtió en certeza el 8 de marzo cuando los paparazzi los fotografiaron mientras se subían a un avión privado. ¿Su destino? La Habana, la ciudad natal y donde vive parte de la familia de De Armas. Fotos en las redes sociales los mostraron cariñosos durante el viaje, en el que visitaron museos, playas y fueron de compras.

Dos días después estaban en Costa Rica. Allí los fotoreporteros tomaron imágenes de caminatas a la orilla del mar y besos robados. Los enamorados también registraron el momento, como lo demostraron luego en las redes sociales.

UN SECRETO A GRITOS...

Y A poco después, en una entrevista que De Armas dio a la edición española de la revista Vogue y que se publicó el 16 de marzo pasado, la actriz ya destilaba miel por su colega, quien fue novio de Gwyneth Paltrow durante tres años y estuvo comprometido con Jennifer López antes de casarse con Garner. "Su talento es infinito", dijo la estrella sobre Affleck, cuya propia carrera entró en ascenso este año, ya que este abril iba a ser presentada a la audiencia mundial como la nueva chica Bond, después de brillar en "Knives Out" en 2019, por la que fue nominada a los Globos de Oro.

Un flechazo que también ha marcado un punto de inflexión en las relaciones de la intérprete. Mientras que De Armas había oficializado su noviazgo con el actor catalán Marc Clotet -quien luego fue su marido por dos años- en una alfombra roja y luego con el venezolano Édgar Ramírez en Cannes, la confirmación de que había romance con Affleck llegó por Instagram.

La actriz publicó este fin de semana algunas fotos de aquel día en la playa en Costa Rica y Affleck le reclamó juguetón: "¿Y el crédito para el fotógrafo".

Desde entonces han demostrado que viven juntos la cuarentena decretada por el Gobierno de California, en Estados Unidos, a consecuencia del coronavirus, generando miles de comentarios sobre su nueva relación.

La pregunta que queda en el aire es si De Armas, echando mano de su herencia cubana, ya le ha apodado cariñosamente a su novio "Mi temba".