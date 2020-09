$!Bella Thorne, de triunfar como “Chica Disney” a desatar el caos en Only Fans

Se llama Bella y su fama proviene de Disney... Pero no comparte cartel con ninguna bestia. Bella Thorne es de carne y hueso, actriz, música y cantante que saltó a la fama por la serie “Shake It Up” en Disney Channel.

Ya casi desde la cuna, comenzó a gatear sus pasos hacia el estrellato. Y es que con solo seis semanas de edad ya apareció en una revista para padres, y desde entonces cosechó una larga trayectoria como modelo infantil, trabajando para marcas como Ralph Lauren, Barbie, Tommy Hilfiger, Guess, JLO, o incluso KFC.

No obstante, su mayor carrera ha sido como actriz. Empezó con pequeños papeles y apariciones esporádicas en series como “The O.C” (2007), “October Road” (2008) o “Dirty Sex Road” (2007-2008). Más adelante, ganó un Young Artist Award por su papel en “My Own Worst Enemy” (2008) y apareció también en series como “Wizards of Waverly Place” (2010) o “Big Love” (2010).

Pero su gran salto a la fama lo consiguió como “Chica Disney” al protagonizar junto a Zendaya la serie “Shake It Up” entre los años 2010 y 2013, una comedia adolescente. Este trabajo supuso también su debut como cantante, al cantar junto a su compañera en la banda sonora de la serie.

Además, ha trabajado en el cine en películas como: “Mostly Ghostly Have You Met My Ghoulfriend?” (2014), “Alvin and the Chipmunks: The Road Chip” (2015), “Boo! A Madea Halloween” (2016), “The Babysitter” (2017), “Midnight Sun” (2018) o “The Death and Life of John F. Donovan” (2019).

POLIFACÉTICA Y ATREVIDA

Bella Thorne es una artista sumamente polifacética. Su discografía cuenta con dos EP (siglas de “extended play”), “Made In Japan” (2012) y “Jersey” (2014). En 2018 fundó su propio sello discográfico, “Filthy Fangs”, con el que lleva trabajando desde entonces en su álbum debut “What Do You See Now?”.

Además, tiene una faceta como escritora de literatura juvenil, puesto que es la autora de la saga compuesta por “Autumn Falls” (2014), “Autumn’s Kiss” (2015) y “Autumn’s Wish” (2016). También publicó un libro de poesía, “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray” (2019).