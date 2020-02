$!Ben Affleck lleva sus problemas de alcoholismo al cine

'La periodista anterior me dijo que no tenía acento mexicano, que tenía acento gringo. Es un poquito mexicano, ¿verdad?', bromeó el artista, consciente de su buen uso del idioma.

El actor y cineasta estadounidense Ben Affleck comenzó en Miami una gran gira de prensa para promover su película 'The Way Back', en la que interpreta a un hombre con dolorosos paralelismos con algunos de los peores momentos de su vida en los últimos años.

SU LADO VULNERABLE

Ya en confianza y siempre en castellano, el ex-Batman permitió ver su lado más vulnerable y admitió, por ejemplo, que llegó a pesar unos 112 kilos cuando hizo este nuevo filme que presenta. Ahora, mucho más delgado y en forma, dice tener unos 20 menos.

'The Way Back', que se estrena el 6 de marzo, ha marcado sin duda un punto de fuga para este artista, como también lo reveló en charlas anteriores con The New York Times y la cadena de televisión ABC, en las que hizo 'mea culpa' sobre otro punto delicado de su vida: su larga y polémica separación con la también actriz Jennifer Gardner, a la que describe como 'una mujer admirable'.

El actor reconoció en esta ocasión que sus hijos 'ya son lo suficientemente grandes para saber lo que está pasando' y describió su divorcio 'como lo más difícil que ha vivido'.

A diferencia de otras entrevistas con estrellas de Hollywood, en las que prácticamente se prohíben las preguntas personales, el propio Affleck conectó los puntos entre su vida y su personaje.

Jack Cunningham es un trabajador de la construcción que no tiene mayor vida social que las 24 latas de cerveza que se toma cada noche desde que se separó de su esposa y los otros borrachos del bar que visita regularmente.

Palabras como 'compasión' y 'recuperación' van de la mano con la historia y con su vida misma, reveló.

El 'creer que se está dando y terminar siendo el que más recibe', es algo con lo que dijo identificarse.