$!Ben Affleck vuelve a recaer en el alcohol

El famoso actor Ben Affleck ha estado luchando contra el alcoholismo y fue captado ebrio mientras salía de su hotel para una fiesta de disfraces en West Hollywood el sábado por la noche.

Al actor, de 47 años, casi cae al pavimento y tuvo que apoyarse de su vehículo en aparente estado de ebriedad, según el video del portal TMZ. El actor fue abordado por una fanática para tomarse una foto y estaba vestido con un traje oscuro y una máscara de calavera de Halloween.

La estrella de Hollywood salía del hotel La Peer en West Hollywood para el baile de máscaras de Unicef, detalla Infobae.

Por tal razón, el actor de Batman admitió que volvió a “recaer en el alcohol”.

Este domingo 27, el actor estuvo visitando a su ex, Jennifer Garner y a sus hijos en Pacific Palisades y los reporteros lo abordaron, por lo que admitió haber cometido un “resbalón”. Además, dejó claro que no “volverá a ocurrir”. “Bueno, ya saben lo que sucede, es un error, pero no voy a dejar que me pase más”, se pronunció Ben.

El ganador del Oscar lucha con su sobriedad al punto de ingresar varias veces en rehabilitación en los últimos años.

La última vez fue en agosto de 2018, cuando su ex esposa, la actriz Jennifer Garner, lo llevó a un centro médico en Malibú, donde estuvo internado 40 días, refiere el medio.

Horas antes, el actor había hablado de su recuperación en las redes por una buena causa.

“Seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación por más de un año y parte de eso es ayudar a otros. @themidnightmission es una organización increíble. Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días que no tienen los recursos y necesitan ayuda”, afirmó.