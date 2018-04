Charlton Heston, la eternidad a través de la épica

LOS ÁNGELES. La eternidad parece reservada para enormes y trascendentales figuras de la talla de Charlton Heston, de cuya muerte se cumplen mañana diez años y que con cintas épicas como “Ben-Hur” y un incansable y polémico activismo político es una de las estrellas más importantes de la historia de Hollywood.

Heston falleció el 5 de abril de 2008 en Beverly Hills (California, EE.UU.) a los 84 años por una neumonía, aunque su declive comenzó antes, ya que padecía alzheimer.

Las fastuosas superproducciones del Hollywood antes de la era digital, cuando los extras se contaban por miles y se recreaban los decorados con detalles milimétricos sin reparar en la cuenta de gastos, encontraron en Heston (Wilmette, EE.UU., 1923) a un sobrio y sereno rostro que resultaba ideal para encarnar cualquier personaje histórico, por mítico o grandilocuente que fuera.

Los años 50 y 60 fueron su época dorada, cuando encabezó filmes como el drama bíblico “The Ten Commandments” (1960), con Cecil B.

DeMille como director y Heston interpretando a Moisés; o “El Cid” (1961), que rodó en España bajo las órdenes de Anthony Mann para narrar las andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar.

Pero la película por la que se quedó en la memoria de todos los aficionados fue “Ben-Hur” (1959), uno de los grandes éxitos de la historia del cine y que le dio a Heston el único Óscar de su trayectoria por su interpretación de Judah Ben-Hur.

Con un apasionante relato épico como telón de fondo y con la inolvidable carrera de cuadrigas, esta espectacular cinta de William Wyler todavía ostenta el récord de la película con más Óscar, un total de once, que luego igualaron “Titanic” (1997) y “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003).