$!Christopher Nolan ficha a Emily Blunt para su cinta sobre la bomba atómica

El cineasta Christopher Nolan fichó a la actriz Emily Blunt para el reparto de 'Oppenheimer', una película que girará en torno a Robert Oppenheimer, conocido popularmente como 'el padre' de la bomba atómica.

Según una exclusiva del diario Deadline, Blunt interpretará a la mujer de Robert Oppenheimer, quien a su vez estará encarnado en la gran pantalla por Cillian Murphy, uno de los colaboradores habituales del cineasta.

La intención de Nolan y de Universal Studios es estrenar la película el 21 de julio de 2023.

El argumento de 'Oppenheimer' se basará en la novela 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', ganadora del Pulitzer en 2005 y escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Será la segunda vez que el cineasta vuelva a ambientar un filme en la Segunda Guerra Mundial tras la aplaudida y exitosa 'Dunkirk' (2017).

Nolan es uno de los directores más prestigiosos e influyentes del siglo XXI, gracias a películas como 'Inception' (2010), 'Interstellar' (2014) o la alabada trilogía de Batman compuesta por 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight' (2008) y 'The Dark Knight Rises' (2012).