$!Cinco personajes emblemáticos de Chadwick Boseman antes de protagonizar “Black Panther”

La muerte del actor Chadwick Boseman ha llenado de luto a los amantes de las películas de ciencia ficción y acción, y en particular a los seguidores del reivindicativo “Black Panther”, unos de los pocos hérores negros de Hollywood.

James Brown (Get on Up)

El actor protagonizó este biopic sobre el padrino del soul, James Brown, a quien dio vida.