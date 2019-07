Cineastas deploran retiro de Netflix

Sobre el tema, el cineasta José María Cabral manifestó que ha filmado alrededor de ocho producciones cinematográficas sin que se haya producido algún problema. “Muy lamentable que cualquier producción extranjera tome la decisión de no filmar en el país por asuntos de seguridad. He estado en cárceles, en fronteras, metido en vertederos y hasta incluso en El Proyeccionista rodamos en nueve provincias y no ha pasado absolutamente nada grave. Aquí la gente tiene muchas ganas de hacer y participar en el cine”, explicó Germán quien dijo albergar la esperanza de que la empresa norteamericana reconsidere la decisión que ya ha tomado.

El productor cinematográfico Carlos Germán marcó distancia de los demás, pero defendió la seguridad del país para filmar. “Mi opinión como productor es que no estaba decidido que el destino para filmar dicha película era República Dominicana, aunque soy testigo de que habían invertido mucho tiempo en buscar locaciones aquí y dudo que dejaran de hacerlo por inseguridad, porque no era la primera vez que venían, tampoco al país donde decidieron ir es el más seguro, Indonesia, por mucho es más inseguro que el nuestro. Me parece que es una excusa de cara a compromisos que ya habían asumido hasta el momento”, comentó Carlos Germán.

Omar De la Cruz, director del Festival de Cine Funglode también emitió su criterio en esa dirección. “Entendemos que es lamentable la decisión de ellos a suspender su producción por las situaciones hechos acontecidos recientemente en nuestro país, esto nos hizo reafirmar una vez más la importancia de la industria cinematográfica para nuestro país, pues producciones como esas, hacen aportes económicos, sociales y culturales a nuestra nación. En ese mismo sentido, entendemos que esta decisión pronto será revertida, ya que lo que ellos buscan nosotros lo tenemos, incentivos, excelentes locaciones, facilidades, personal capacitado y el mejor país del mundo. Esta situación nos hizo mas fuerte y reafirmamos el interés de todo el pueblo dominicano en seguir apoyando nuestra industria”, proclamó.

El actor y director Frank Perozo también fijó su posición y dijo estar dolido. “Me duele mucho que hayan tomado esa decisión porque ellos ya han filmado varias series en República Dominicana y los resultados de esas series han sido extremadamente exitosos y que por una falsa campaña al turismo en la República Dominicana y por el daño que quieran hacerle al país. Es muy doloroso. Ellos lo único que tienen que hacer es evaluar el nivel de seguridad que tuvieron en los proyectos que desarrollaron en nuestro país. Es muy doloroso que nosotros estemos siendo afectados por ese tipo de falsedades para nuestro país. Yo me atrevo a decir que nosotros somos unos de los países más seguros en lo que tiene que ver con el turismo. En materia de cine contamos con mucho potencial para locaciones y departamentos técnicos y actorales... Yo me siento muy orgulloso de mi país y me siento muy dolido con el daño que nos quieren hacer. Entiendo que no nos afectará a largo plazo porque la verdad siempre sale a flote. Tenemos la capacidad y la fortaleza para seguir enfrentando todo eso. De aquí no me mueve nadie. No nos vamos a dejar joder y mantengamos nuestra cabeza en alto. Aquí todo el mundo es bienvenido, que vengan y conozcan lo que es nuestro país.