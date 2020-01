$!Claves de los Goya 2020: Candidatos de Oscar y vuelta a la Guerra Civil

1.- LA GUERRA CIVIL Y LA POSGUERRA VUELVEN AL CINE ESPAÑOL

2.- UNOS GOYA DE OSCAR

3.- UN 'DEJÁ VU' DE ACTORES PROTAGONISTAS

4.- PENÉLOPE CRUZ, LA MÁS NOMINADA

5.- MARISOL, LA GRAN INCÓGNITA

6.- LAS MUJERES SIGUEN POCO REPRESENTADAS

Sin tener en cuenta las categorías de interpretación, que se dividen por sexo, sólo una de cada cuatro nominaciones a estos Goya tiene nombre femenino. Es la primera vez en los últimos tres años que no hay mujeres en mejor película y mejor dirección y sólo hay una, de cuatro, en dirección novel.

7.- DEBUTANTES TALLUDITOS

8.- OCTOGENARIAS CON CLASE

Dos actrices candidatas tienen más de ochenta años. La gallega Benedicta Sánchez, con 84 y sin experiencia previa en el cine, está nominada a mejor actriz revelación por 'Lo que arde', mientras que Julieta Serrano, a sus 87, aspira al Goya a mejor actriz de reparto por su papel de madre del protagonista de 'Dolor y gloria', un alter ego del propio Almodóvar.

Benedicta asegura que en la gala “pase lo que pase, habrá amargura”. “Si me lo dan a mí dejarán a otras tres chicas sin él y no me gusta competir, no valgo para eso, yo prefiero colaborar”, relata en una entrevista con Efe.