$!Clint Eastwood, la gran estrella que sigue brillando

De actor sin talento a maestro encumbrado

Pero el ahora aclamado como el último de los grandes clásicos y con toda una colección de Óscar, no fue siempre una estrella consagrada. Se puede decir que hasta “Bird” (1988), cinta con la consiguió su primer Globo de Oro como director, Eastwood fue blanco de la crítica de cine estadounidense que se cebó con él durante más de dos décadas, de los sesenta a principios de los ochenta.

Durante ese periodo le calificaron de “actor inepto, director sin fuste y un ejemplo del Hollywood más reaccionaria”, además de dedicarle lindezas como “fraude morboso, entretenido y hortera”, o “Eastwood no actúa en sus películas: se deja encuadrar por ellas”.

Hasta el biógrafo especializado en estrellas de cine, Patrick McGilligan, autor de “Clint Eastwood. La biografía” (1999) presenta al artista como un cineasta fundamental, complejo y contradictorio, pero también le lanza algunos dardos: “Como actor es limitado y ha buscado trabajar con directores que no le han llevado al límite. Como realizador es extremadamente competente y tiene visión. Sin embargo, nunca ha escrito nada y rueda con lo que le cae en las manos, jamás revisa un guion. No guía a los actores, le suele valer la primera toma y todo lo rodado suele estar en pantalla. No me parece que esos sean los mimbres de un genio del cine”.

En una entrevista, años después, Eastwood parecía contestarle: “Me gustan las primeras tomas porque nunca lograrás igualar la sorpresa de oír por primera vez un diálogo. Algunos de mis maestros, como Siegel, lo hacían así. Por eso tampoco me gustan los ensayos, porque si repites muchos los diálogos se vuelven monótonos”. Genio y figura de un grande que sigue en activo.