$!Con la canción “Amor eterno”, dan último adiós al actor Octavio Ocaña

Su cuerpo fue acompañado por un contingente de alrededor de 50 personas, ya que los familiares querían que el último adiós al actor solo acudiera su círculo cercano, reseñó el portal Sol de México.

Después del sepulcro, don Octavio Ocaña, padre del joven muerto, agradeció a quienes asistieron a despedir a su hijo.

“Ya se acabó un ciclo, pero él siempre va a seguir viviendo para nosotros y va a vivir siempre para todos. No hay palabras, y ahora a lo que sigue, necesito de todo su apoyo, aquí ya cerró un ciclo. Prometí que lo traía y lo traje, prometí que lo enterraba y lo enterré en su tierra, ahora que se agarren lo que venga, porque yo no me voy a quedar así”, señaló, conforme a reportes de Ahora Noticias.