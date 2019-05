$!¡Confirmado! La saga “Star Wars” estrenará tres nuevas películas

La saga de ciencia-ficción “Star Wars” estrenará tres nuevas películas en los meses de diciembre de 2022, 2024 y 2026, anunció este martes Disney en un comunicado.

Todavía no se sabe ni el título ni la trama de esas cintas que llegarán a los cines coincidiendo con las vacaciones navideñas, un periodo reservado habitualmente para los grandes estrenos cinematográficos y los filmes que prometen arrasar en taquilla.

Entre los proyectos de “Star Wars” en desarrollo figuran una nueva trilogía a las órdenes de Rian Johnson, el director de “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017), así como otras tres películas sobre este mismo universo de ciencia-ficción a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, que son los creadores de la exitosa serie “Game of Thrones”.

Por ahora no se sabe si las tres películas anunciadas hoy martes de “Star Wars” corresponden a alguno de esos proyectos en desarrollo.

La saga ideada por George Lucas estrenará en diciembre “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, cinta que cierra su tercera trilogía y que, bajo la dirección de J.J. Abrams, incluye en su reparto a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Óscar Isaac.