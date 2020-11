$!¿Conoces al actor Alejandro Speitzer?

El actor señala que una de las cosas que le atraían de la historia es que “toca temas importantes. En un inicio el feminicidio, el acoso, la violencia, de eso que muchos quieren llamar amor y que no es amor, es obsesión. Me encanta que sea una historia que esté generando esa conversación”, contó a Efe.

“Y qué decir del día que me enteré que (sic) compartiría el set con Carmen Maura”, confensaba recientemente en su perfil de Instagram coincidiendo con el lanzamiento de ‘Alguien deber morir’. “Carmen Maura me hizo olvidarme del nerviosismo cuando me dijo “Esto no es para tomárselo tan en serio”.

La miniserie protagonizada por Maura y la mexicana Cecilia Suárez, cuenta con un reparto en el que además de Speitzer también están Ernesto Alterio, Ester Expósito o Pilar Castro.

Un thriller de tres capítulos producción hispano-mexicana creado por Manolo Caro, y que gira en torno a la sociedad conservadora del franquismo, y que supone un nuevo hito en la carrera del actor mexicano.

“Con nostalgia me remonté a mis inicios, a estos 20 años de esfuerzo, de sueños por cumplir, de dedicación, de días difíciles... al final supe que todo ha valido la pena”, contó el actor.

Por Miriam Soto.

EFE/REPORTAJES