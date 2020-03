$!Corey Feldman asegura que Charlie Sheen violó a Corey Haim en un rodaje

El actor Corey Feldman, conocido por su papel en 'The Goonies' cuando era adolescente, aseguró en un nuevo documental que Charlie Sheen violó a su amigo Corey Haim durante del rodaje de la película 'Lucas' en 1985, cuando el primero tenía 19 años y el segundo 13.

'Esto no fue algo que dijo una vez de pasada. No fue como, 'Oh, por cierto, esto sucedió'. Entró en gran detalle', dijo Feldman entre lágrimas frente a las cámaras al hablar de su difunto compañero Haim y de una acusación que el propio Sheen, e incluso la madre de Haim, han negado.

El testimonio forma parte del documental '(My) Truth: The Rape of Two Coreys' (Mi verdad: La violación de dos Coreys), en el que Feldman y personas de su entorno relatan sus experiencias como jóvenes en la industria del entretenimiento, y los casos de abuso sexual que aseguran haber vivido.

'Haim me dijo: 'Charlie me inclinó entre dos remolques (...) y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto'', aseguró Feldman.

Haim fue una estrella adolescente durante la década de los 1980, al aparecer en películas como 'Lucas', 'License to Drive' y 'The Lost Boys' junto a su compañero Feldman.

Años después, en 2007, Feldman y Haim protagonizaron juntos el 'reality show' 'The Two Coreys' (Los Dos Coreys) pero Haim falleció en 2010 por una pulmonía que se complicó por su débil estado de salud causado por el abuso de drogas.

Otros invitados en el documental afirmaron haber escuchado las acusaciones de Haim contra Sheen en anteriores ocasiones.

'Él me dijo que fue violado cuando era un pequeño joven en el plató de 'Lucas'. Me dijo que fue su estrella coprotagonista, Charlie Sheen, quien lo hizo', alegó la exmujer de Feldman, Susie Prague.

Por su parte, Feldman repitió las acusaciones que ya publicó en 2017 sobre los hombres que asegura que abusaron sexualmente de él: su compañero de reparto Jon Grissom en 'License to Drive', el dueño de un bar Alphy Hoffman y el exrepresentante de talentos Marty Weiss.

Sin embargo y en contraste con estas revelaciones, Feldman ha negado en varias ocasiones las acusaciones de abuso sexual vertidas contra el cantante Michael Jackson, de quien fue amigo.

Por su parte, el representante de Charlie Sheen ha negado las palabras de Feldman en un comunicado replicado por medios de comunicación estadounidenses.

'Estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto. Insto a todos a considerar la fuente y a leer lo que su madre Judy Haim tiene que decir', indicó.

El representante acompaño su mensaje con una lista de correos electrónicos enviados por la madre de Haim en los que considera que Feldman ha 'perdido la cabeza' y afirma que 'es una acusación muy grave sin pruebas y sin que su hijo pueda tomar palabra'.