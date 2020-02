$!Dakota Johnson trabaja con su novio Chris Martin y dirige clip para Coldplay

Pero tras algunos roles pequeños ('The Social Network', 2010; o '21 Jump Street', 2012) el mundo cambió por completo para ella cuando fue seleccionada para interpretar a Anastasia Steele en 'Fifty Shades'.

Estas tres películas eróticas ('Fifty Shades of Grey', 2015; 'Fifty Shades Darker', 2017; y 'Fifty Shades Freed', 2018) recaudaron en total 1.324 millones de dólares, y, aunque las críticas fueron pésimas, Johnson fue en muchas ocasiones el único punto positivo que la prensa salvó de las adaptaciones de las novelas de E.L. James.

En los últimos años, Johnson ha explorado con acierto otro tipo de cine en cintas como 'Suspiria', 'Bad Times at the El Royale' (ambas de 2018) y 'The Peanut Butter Falcon' (2019).